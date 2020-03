Este viernes 27 de marzo se publicaron los resultados de una encuesta realizada a la población durante la cuarentena dispuesta para evitar el contagio del coronavirus. El presidente de la República, Martín Vizcarra, comunicó que el 92% de personas respondió que cumplen el aislamiento social obligatorio.

El 8% restante confesó que continúan saliendo a las calles, lo que podría causar que la cantidad de personas con COVID-19 aumente radicalmente, según el mandatario.

“Hay un 8% de peruanos y peruanas que reconocen que no están cumpliendo. Esta guerra contra esta enfermedad la ganamos todos, pero todos juntos. No podemos darle una ventaja al virus de ese 8% que dice que no cumple, que abiertamente acepta que no está cumpliendo”, opinó.

Los hospitales que atienden a las personas con coronavirus pueden saturarse y dejar de atender a quienes presentan los síntomas si es que los ciudadanos siguen incumpliendo la cuarentena.

“Eso es lo que queremos evitar con estas medidas porque las medidas que estamos tomando van en dos sentidos. Primero, evitar que la curva de contagio se dispare. Lo estamos logrando. Siguen habiendo pero dentro de la evolución esperada. El otro objetivo es articular entre todos para tener una mejor preparación para atender los casos de contagio, los pacientes que han dado positivo y que requieran hospitalización”, explicó.

La investigación reveló también que el 94% de personas cree que el coronavirus será derrotado en el país. “Solamente hay un 6% que tiene cierto escepticismo de que no vamos a lograrlo. Pero para eso tenemos que seguir trabajando como requerimos”, dijo.