Luis Chuquispuma, un peruano de 25 años que reside en Madrid, España, ha vivido un inquietante momento tras la muerte de su padre. Germán Julio, su progenitor, falleció a los 79 años, víctima de coronavirus. El joven pasó más de 15 horas al lado de su cadáver, esperando que las autoridades recojan el cuerpo.

El anciano falleció dentro de su habitación durante la madrugada del pasado miércoles tras haber estado cinco días enfermo. “Se le pasaba, tenía escalofríos y a veces su cuerpo no respondía”, contó Luis al medio El País.

Al presenciar los síntomas de su padre, Luis llamó a emergencias para que lo atiendan, pero le informaron que pasaría a una lista de espera por la cantidad de pacientes que requerían el servicio.

“Estaba muy preocupado porque le faltaba el aire y volví a llamar de nuevo al 112. El martes a primera hora de la tarde vino la ambulancia y le dijeron que tenía insuficiencia respiratoria aguda y que nos mandaban una ambulancia con oxígeno”, recuerda el compatriota.

Sin embargo, le explicaron que dicha ambulancia podría tardar entre una y dos horas. Mientras tanto, su padre se iba debilitando y la respiración le iba disminuyendo, hasta que falleció. Según consta en el certificado de defunción, el hombre falleció por insuficiencia respiratoria aguda, causada por el coronavirus.

El joven, graduado de Administración y Dirección de Empresas, se comunicó de inmediato con la funeraria, pero también le dijeron que su llegada iba a tardar. Le recordaron que primero debía hacer el pago de 2700 euros (unos 10 156 soles), que es lo que cuesta la incineración.

“Pero ni mi padre ni yo tenemos ese dinero. Les dije que yo no podía pagar ese dinero. La única solución es que pidiera que lo hiciera de manera gratuita la empresa del Ayuntamiento, pero para eso tengo que llevar toda la documentación que me piden”, añadiendo que esto también sería riesgoso, y que, al haber estado en contacto con su padre, él también podría estar infectado con coronavirus.

En ese contexto, Luis pidió asistencia para él por el peligro que podría estar corriendo. “Les conté a los médicos si me podían hacer la prueba del COVID-19 porque he estado en contacto con mi padre. Tuve fiebre alta y sufro también de asma, pero no me la hicieron”, lamentó.

“Tengo desde hace 14 horas en casa el cadáver de mi padre, muerto por coronavirus, nadie lo recoge”, dijo en ese momento. Él mismo tapó el cadáver de su padre entre sábanas y lo dejó dentro de su habitación, el lugar donde perdió la vida. Hasta que pasadas las 4 de la tarde del miércoles 25 de marzo, personal sanitario levantó el cadáver para llevárselo.

“Ahora (falta) desinfectar a habitación. Yo no sé cómo hacerlo, ni tengo medios adecuados. Cuando los de la funeraria se han ido, me han dicho que llame al teléfono de la Comunidad de Madrid y que ellos me dirían cómo hacerlo. Yo lo único que quiero es que me hagan la prueba para ver si tengo el virus”, pidió Luis Fernando.

“Lo único que quiero es marcharme de esta casa, cuanto antes”, finaliza el joven mientras espera las cenizas de su padre que deberían ser entregadas este viernes 27 de marzo.