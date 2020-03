La Libertad: centro de salud no cuenta con agua y desagüe

El alcalde de Chocope (La Libertad), Carlos Alza Moncada, denunció que el centro de salud de su distrito no cuenta con los servicios de agua y desagüe desde hace mucho tiempo, imprescindibles en esta lucha contra la pandemia del coronavirus.

El burgomaestre responsabilizó directamente a la Red de Salud de la provincia de Ascope, a raíz de una segunda reunión de la Plataforma Provincial de Defensa Civil.

PUEDES VER Trujillo: bomberos requieren alimentos e implementos durante estado de emergencia

“Estamos afrontando una crisis de salud y no es posible que el centro de salud de Chocope no cuente con abastecimiento de agua y no tenga el servicio de alcantarillado, aquí debe haber disciplina”, dijo Alza Moncada.

Por su parte el alcalde de Ascope, John Vargas Campos, anunció que hará un informe a July Soto Deza, gerente regional designada por el Gobernador Regional para la provincia, en lo que tiene que ver con los problemas que genere el coronavirus.

PUEDES VER Coronavirus: alcalde dona sueldo para comprar víveres a familias

Asimismo, Alza Moncada cuestionó que haya muchas reuniones de autoridades y pocos resultados. “Vamos por la tercera reunión en menos de 15 días y, como alcaldes tenemos muchas responsabilidades en cada uno de nuestros distritos”, dijo.