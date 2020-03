Chiclayo: mujer sorprende por vender tortuga pese a Estado de Emergencia

Una mujer de la tercera edad fue sorprendida vendido en los exteriores del Banco de la Nación de la Av. Salaverry bajo la excusa que debe ganar dinero para poder comprar alimentos y así subsistir la cuarentena decretada por el Estado Peruano para contener el avance del virus Covid-19.

La anciana llegó hasta las afueras de la entidad bancaria y empezó a ofertar al animal entre los concurrentes a cobrar el bono de 380 soles otorgado por el gobierno para las personas que no tienen un ingreso fijo y viven en la informalidad.

La mujer señaló que ella no contaba con ese beneficio y con el dictado del aislamiento social obligatorio, como también del distanciamiento social, ella se vio obligada a salir y vender la tortuga para conseguir algo de dinero y así comprar alimentos.

En las cercanías se encontraba unos policías que sólo atinaron a ver lo sucedido y sólo le recomendaron a la anciana que se retire del lugar lo más pronto posible. Pese a ese requerimiento la mujer permaneció en el lugar por varios minutos hasta que se retiró del lugar sin vender la tortuga.

“Si alguien me puede ayudar lo agradecería, pues no puedo trabajar como ambulante y ganarme la vida. Paso hambre y lo que busco es subsistir nada más. Además no estoy en la lista de los beneficiados con el bono de 380 soles y mis ahorros ya han desaparecido”, dijo la anciana que no quiso identificarse.