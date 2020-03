Arequipa: Intervienen a tres personas en una cantina de Paucarpata incumpliendo cuarentena

Arequipa. Agentes de la Sub Unidad de Acciones Tácticas de la Policía Nacional detuvieron el último jueves a tres personas que bebían licor en una cantina en el distrito de Paucarpata, burlándose del estado de emergencia en el que se encuentra el país por el COVID-19.

Los irresponsables ciudadanos fueron encontrados en el interior del local que funcionaba a puertas cerradas en la urbanización Abraham Valdelomar, en el mencionado distrito.

Los intervenidos fueron identificados como Henry Mariano Huisa Macedo (35), Diego Daniel Calcina Flores (36) y la encargada del local Rosa Luz Onofre Quispe (36). Todos ellos fueron trasladados a la comisaría de Jesús María para ser denunciados por desobediencia a la autoridad.

Además, en la ciudad de Mollendo, de la provincia arequipeña de Islay, la Policía intervino también a tres ciudadanos venezolanos y a una mujer, que libaban licor libremente en las playas de Catarindo.

Denuncia penal

El último jueves el presidente Martín Vizcarra anunció que a partir de la fecha, todas las personas detenidas por incumplir el aislamiento social obligatorio o el toque de queda, serán denunciadas y procesadas penalmente.

“Quienes incumplan la cuarentena estarán incursos en un tipo penal por violar una medida del Gobierno y pueden ser pasibles de una condena no menor de seis meses ni mayor a tres años. No la van a tener fácil estas personas, esto no es un juego”, advirtió el Ministro del Interior, Carlos Morán.