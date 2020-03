El ser humano nace con incertidumbre existencial. Nuestra inteligencia superior nos confronta con el sentido de la vida, con el de la muerte, con la vulnerabilidad, con la fragilidad, con la impermanencia. Desde los albores de la civilización, la religión, en todas sus manifestaciones, ha llenado esos vacíos inexplicables a niveles masivos y permite a las mayorías mantener los cables a tierra y no volverse locos.

Aquella prestación de los distintos credos es innegable. Algunos optan por no creer y asumir la condición negada de ser aves de paso en este mundo. No obstante, cuando una situación inesperada e inédita, como lo es la emergencia sanitaria mundial que estamos viviendo, nos disloca a nivel planetario, hasta el confort y el recurso de la fe entran en cuestión.

La cotidianidad del día a día, el trabajo, la sobrevivencia, las tareas domésticas, también nos distraen del hecho inexorable de que no tenemos nada seguro, ni siquiera nuestras propias vidas. Una cuarentena mundial nos debilita los dos frentes, el de la fe y el de la rutina. Nos confronta, a nivel colectivo, como nunca antes, con ese sentimiento que todos siempre tratamos de evitar: la incertidumbre.

Qué enseñanzas, qué lecciones, vamos a sacar de esta experiencia traumática, aún está por verse, pero mal haríamos la humanidad, cada individuo a nivel personal y familiar y nuestros líderes, por supuesto, si es que no aprovechamos lo que está ocurriendo para replantear tantas cosas que solemos pasar por alto por el automatismo con el que vivimos.

Es momento de reflexionar, de romper nuestros esquemas y asumir que tal vez la vida, tal como la conocíamos, ya no volverá a ser la misma. Abraza la incertidumbre, a ver qué pasa. El hambre, sí, el hambre, es otra historia. Que no llegue, puesto que no tener qué comer es la peor de las incertidumbres. Es empezar a morir.