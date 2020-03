Habrá clases escolares por internet y también por radio y TV

Más de 8 millones de escolares de colegios públicos y privados recibirán educación a distancia si se extiende la declaratoria de emergencia nacional por el COVID-19 y se reprograma el inicio de clases previsto para el próximo lunes, según el Ministerio de Educación (Minedu).

Por ahora, y durante estos 15 días de cuarentena, el sector viene difundiendo contenido para familias y escolares sobre ciudadanía o el uso del tiempo libre a través de medios digitales, televisión y radio. También ha anunciado la entrega de kits de limpieza a las escuelas y la implementación de un curso virtual sobre acciones de prevención frente al coronavirus para más de 100 mil docentes.

Todas las medidas forman parte de la primera fase de la estrategia Aprendo en casa, implementada durante la emergencia. La segunda, vinculada directamente a la recuperación de clases de Matemática y Comunicación, se llevaría a cabo desde el lunes 30 si se postergan las actividades presenciales. También se usará la TV, radio e internet.

En esa misma línea, los planteles privados ya vienen trabajando con la educación a distancia. En el caso de la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), con 30 escuelas de los sectores A y B y 20 mil alumnos, se desarrollan actividades de 3 o 4 horas dictadas por los docentes desde su casa. A su vez, la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril) estima que 2.400 escuelas de Lima ya imparten clases virtuales; mientras que otras 3.600 están en la última fase de capacitación a maestros para la producción de clases con el uso de redes sociales (Facebook y Whatsapp).

“Los privados ya tienen un plan de recuperación de clases a través de la modalidad de distancia, pero eso tienen que presentarlo a la UGEL para que supervise la calidad. No se trata de reemplazar una hora de presencial por una a distancia. No es que las 6 horas del colegio deben tomarse en el hogar. Hay casas con una sola computadora, por lo que hay que tratar de adecuarse”, indicó el ministro de Educación, Martín Benavides.

PUEDES VER Moquegua: Docentes tendrán que esperar a que termine cuarentena para cobrar sueldos

Así se darán las clases

Ahora bien, si se reprograman las clases, el lunes 30 los escolares de inicial, primaria y secundaria, de colegios públicos y privados, podrán estudiar, primero Matemática y Comunicación, con el uso de televisión, radio o internet, asegura el Minedu.

En radio y televisión, se lanzarán franjas educativas a través de TV Perú, Radio Nacional y emisoras locales en horarios definidos según los ciclos de aprendizaje (que agrupa a dos grados).

Así, en radio se brindará contenido en 10 lenguas originarias. En televisión se emitirán programas de corte educativo, lúdico o con el dictado de clases. No habrá tareas, sino actividades complementarias. “Es una propuesta más flexible que la educación presencial”, explica Alfonso Accinelli, director de Innovación Tecnológica del Minedu.

PUEDES VER Coronavirus: Directores ya pueden retirar dinero para comprar kits de higiene para sus colegios

En el caso de internet, este fin de semana se deberá habilitar la plataforma aprendoencasa.pe, que contendrá cuadernos y fichas de trabajo en formato digital, los cuales estarán divididos por grados.

Los estudiantes deberán tener un “portafolio de evidencia” (cuaderno) por cada medio, donde apuntarán sus actividades para que los docentes luego conozcan su avance. “Apelamos al rol educador de la familia. Van a tener opciones y elegirán cuál prefieren. Puede que trabajen solo con TV, radio o internet. En los tres habrá las mismas temáticas”, afirma Accinelli.

Aulas virtuales

Esta última plataforma es una de las más usadas en el sector privado. En las escuelas de Adecopa (sector A y B), los alumnos ya reciben clases en línea y tienen acceso a videos y bibliotecas. “Ellos monitorean a través del aula virtual y se les ha enviado clases de recuperación”, dice el presidente de Adecopa, Bruno Espinoza, quien agrega que será necesario usar una semana de vacaciones de medio año e incluso sábados para recuperar horas. Por su parte, Acopril, que agrupa a más de 6 mil colegios de Lima, refiere que el 76% de educación privada la conforman pequeñas escuelas que requieren tecnología accesible.

PUEDES VER Se recortaría vacaciones de mitad de año para recuperar clases perdidas

En ese sentido, señala que 3.600 planteles empezarán con la educación a distancia, a través de clases grabadas por maestros y publicadas en grupos cerrados de Facebook. Su vocero, Edgardo Palomino, asegura que se ha puesto a disposición un software libre de la empresa Krismar (www.novaschool.lat), la cual ha liberado sus contenidos académicos hasta el 20 de abril.

No todos tienen internet

El 90% de los estudiantes y sus familias tienen acceso a radio y televisión; mientras que dos tercios en la zona urbana y solo un tercio en el área rural cuentan con internet, según el Minedu.

El acceso al internet aún es un gran problema. “La pandemia ha evidenciado las carencias de las escuelas: no hay agua, ni conectividad. Imagínese en zonas rurales. No usamos aula virtuales, es difícil acceder a educación virtual”, refiere la dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación en el Perú (Sutep), Maruja Leyzaquía.

PUEDES VER Conozca las tres opciones que Educación evalúa para recuperar clases perdidas

El presidente de Apafa del colegio Ramiro Prialé, de San Juan de Lurigancho, José Rey, recuerda que menos de la mitad del alumnado de los sectores más pobres tiene internet. “Deben tomar en cuenta, además, que una de las recomendaciones para enfrentar el COVID-19 es mantener la distancia en la familia. El niño va a necesitar guía de sus padres, y así romperemos el protocolo”.

Canales de tv ‘antiescuela’

A título personal, el presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), César Guadalupe, considera importante que el sector haya tomado en cuenta que la virtualización de clases solo a través de medios digitales no es viable para el país, ante la escasa conectividad. Por eso es importante el uso medios masivos, para lo cual también es necesario el compromiso del sector privado. “Las escuelas están cerradas, pero la antiescuela de la televisión está abierta. Por mandato constitucional, los medios deben colaborar con la educación. Pueden comunicarse con canales de otras partes del mundo y obtener contenidos educativos”, recomienda.

Otro punto a tomar en cuenta son las condiciones en las que viven muchos escolares, entre ambientes hacinados y violentos. “Los programas que se tienen que diseñar no solo deben poner énfasis en la lectura y matemática, sino priorizar y dar mensajes sobre la convivencia, relaciones sociales y salud intrafamiliar”. plantea Guadalupe.

PUEDES VER Coronavirus: conoce los colegios que no cumplieron con suspender clases

Tarea para padres

Alfonso Accinelli, del Minedu, señala que en ningún caso se requerirá solo del uso de internet, por lo que quienes no tengan acceso a este podrán utilizar radio o televisión. Agrega que esta estrategia también incluye orientaciones dirigidas a los padres, sobre todo, de los más pequeños y de estudiantes con alguna discapacidad.

Para el especialista en pedagogía Leon Trahtemberg, será necesario el recorte del año escolar. “Las clases los sábados o en vacaciones no solo han evidenciado ser ineficaces, sino desconocen el enorme desgaste de profesores y alumnos”. César Guadalupe dice que este año ya no funcionará como uno regular. “El tema no es negociar las horas, sino asegurar el aprendizaje en el tiempo que se tenga”.

Sutep solicita coordinación para la educación a distancia

El Sutep señala que el Ministerio de Educación ha adoptado esta estrategias de educación a distancia de manera unilateral.

“Exigimos al Gobierno un plan coordinado con el gremio para una efectiva recuperación de clases escolares, poniendo a disposición plataformas digitales como Facebook, donde los maestros y alumnos puedan armar grupos de estudio”, refiere el secretario general del sindicato nacional, Lucio Castro.

Además, durante esta semana, ha planteado la prórroga del inicio de clases hasta que disminuya la fase de propagación del coronavirus, y los colegios cuenten con medios higiénicos y servicios de salubridad indispensables para combatir la pandemia.

Sobre esto, algunas Apafas refieren que si bien ya ha planificado la compra de jaboneras y otros accesorios de limpieza e higiene, esto aún no se ha podido ejecutar.

El sector privado, por su parte, manifiesta que respaldará una eventual reprogramación de clases dispuesta por el Gobierno.

“La aulas serían una manera rápida de contagiarse del COVID-19. Cuando se reinicien las clases deben estar seguros que no habrá ningún riesgo”, afirma Edgardo Palomino, presidente de Acopril.

El Minedu señaló que estará sujeto a las medidas del Ministerio de Salud y del Gobierno. Aseguró también que estas disposiciones responden al escenario más difícil que le puede tocar al país. Los padres están a la espera.