En medio de la cuarentena nacional, un hombre salió de su vivienda para pasear a su perro y se quedó dormido en un árbol del distrito de Los Olivos. Los serenazgos de la zona detectaron al sujeto y lo intervinieron por no respetar la medida del estado de emergencia.

Según el hombre identificado como un militar retirado, este no se encontraba durmiendo. “No estaba durmiendo, estoy echado”, indicó cuando trato de justificar la siesta en el árbol.

Además manifestó que solo salió un momento a pasear a su mascota. “Yo vivo acá a la vuelta. He venido a sacar a mi perro un rato”, señaló. La Policía de Los Olivos le explicó que se encontraban en un estado de emergencia y tenía que acatar las órdenes.

No obstante, el hombre respondió de manera agresiva ante las palabras de la Policía. “¿Quién eres tú? ¿quién eres? No fastidies, quieres, a mí qué me interesa, ¿qué tienes?”, expresó ofuscado el hombre.

Finalmente, el hombre fue intervenido y llevado a la comisaría más cercano por su comportamiento inadecuado y falta de respeto a la autoridad. La policía agraviada, Nadia Machaca, mencionó que siempre se encuentran con personas que no tienen una conducta adecuada.

Por otro lado, comentó que intervienen a muchas personas que aún creen que “están de vacaciones”; sin embargo, hay otras que acatan dicha medida, e incluso, aplauden lo realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP). Hasta el momento, ellos han detenido a personas jóvenes haciendo ejercicio o jugando partido en un momento clave en el territorio nacional por el avance del coronavirus.