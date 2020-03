Respaldo al capitán

Doly Principe, artista.

Mi respaldo al capitán del Ejército peruano, en cuya institución labora haciendo cumplir las disposiciones del presidente en estado de emergencia. Sobre el suceso Christian Cueva Calle y un ciudadano irresponsable, si bien es cierto que rechazamos la agresión de donde venga, creo que este incidente en esta coyuntura social debe ser merecedor de un análisis cuyos resultados sean una oportunidad de aprendizaje para todos. Me quedo en casa en reflexión, disfrutando de mi familia, cumpliendo desde casa mis labores de docente, escribiendo algunas canciones cuando quiere hablar mi corazón. Hay tanto por cantar a esta nuestra mejor lucha, y descubrir juntos que el cielo de Lima es azul.

Recuerdan épocas oscuras

Estefanía Chumpitaz, comunicadora y shoemaker.

Hoy el país está dividido entre los que aplauden a policías, médicos, militares a las 8 de la noche, entre los que aprueban y celebran actos de violencia/llamadas de atención en las calles a los ciudadanos que desobedecen el toque de queda y los que están en contra de aplaudir y de la violencia. Los militares y policías deben salvaguardar y hacer segura la calle para el ciudadano. Los maltratos solo nos recuerdan épocas oscuras, épocas que no deberían volver y no deberíamos celebrar nunca. Desde esta pequeña opinión mando mi fuerza y respeto a todos los médicos, enfermeros, técnicos, campesinos, personal de supermercados, policías y militares que no abusan de poder. Gracias #YoMeQuedoEnCasa.