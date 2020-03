Coronavirus en Arequipa: Dos pacientes fueron dados de alta 

Hasta la tarde de este miércoles, el Ministerio de Salud informó que en Arequipa se contabilizan 10 casos de personas contagiadas con el COVID-19 en Arequipa. De este grupo, dos de los pacientes fueron dados de alta aunque siguen siendo monitoreados.

El último caso, se trata de una mujer de 25 años que tuvo contacto con un grupo de ciudadanos españoles que visitaron la Ciudad Blanca. Ella se encuentra aislada en su domicilio.

Jorge Velarde, jefe de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, señaló que, de los casos reportados hasta el momento, ninguno ha desarrollado síntomas graves que ocasionen su internamiento en un hospital. Todos están en sus domicilios.

La gerencia de Salud ha dado de alta a los dos primeros pacientes que fueron diagnosticados con esta enfermedad. Se trata de un varón de 29 años que llegó de Inglaterra y fue diagnosticado el 29 de febrero. Ya han pasado 25 días desde que fue notificado.

La otra paciente que fue dada de alta es una mujer de 51 años, su caso tiene relación con el paciente cero.

Según Velarde, ambas personas ya no presentan síntomas de la enfermedad. Indica que no se les realizó una nueva prueba para descartar la presencia del coronavirus, por no ser necesario.