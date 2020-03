Arequipa: Presunto feminicida tenía denuncias por robo y hurto agravado

Tras la captura de un presunto feminicida en Arequipa, se reveló que este tenía varias denuncias en su contra. Se trata de Rubén Castro Ortiz, quien es investigado por acuchillar a su conviviente el pasado domingo en horas de la noche. Lamentablemente, la víctima no soportó la gravedad de sus heridas y falleció.

De acuerdo a la Policía, Castro registra otras denuncias por robo y hurto agravado bajo la modalidad de banda. También fue intervenido por personal de la División de Investigación Criminal (Divincri), días antes del feminicidio. En esa ocasión, al sujeto se le acusaba de tener en su poder objetos robados. Sin embargo, no permaneció detenido debido a que no fue denunciado y las evidencias no eran insuficientes.

PUEDES VER: Capturan a sujeto acusado de acuchillar y matar a su conviviente en Arequipa

Actualmente, Rubén Castro, alias Calancho, permanece detenido pues un juzgado de Arequipa dispuso detención preliminar de 72 horas en su contra. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para el acusado.

Como se recuerda, el caso de feminicidio se produjo en un bar clandestino en el distrito de Alto Selva Alegre. Al parecer, Castro discutió con su víctima y luego la acuchilló para abandonarla en un charco de sangre. La mujer fue trasladada de emergencia hacia el hospital, pero falleció a los pocos minutos.