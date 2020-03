Arequipa: Denuncian negligencia en paciente que falleció con sospecha de COVID-19

La gerenta del Instituto de Enfermedades Neoplásicas (Iren Sur), Berenice Rodríguez, denunció que personal de la Gerencia Regional de Salud se niega a tomar muestra de descarte del coronavirus a una paciente fallecida este miércoles en la tarde. Manifestó que existe el riesgo en familiares y personal de salud de contraer el mal.

Rodríguez contó que una paciente llegó el martes al Iren Sur con un cuadro de infección respiratoria aguda. Esta paciente tenía cáncer al pulmón, pero su condición se agravó por contraer un mal respiratorio. Tanto la familia como la mujer temían que haya contraído COVID-19.

Por este motivo, Rodríguez tomó la determinación de derivar a la mujer al hospital Goyeneche. “En el Iren Sur tenemos pacientes con defensas bajas porque tienen cáncer. No podíamos arriesgar a nuestros hospitalizados”, explicó la doctora.

Sin embargo, la paciente fue rechazada y reenviada al Iren Sur, donde pasó la noche.

Hoy fue nuevamente enviada, pero tras esperar más de una hora para ser aceptada en el Goyeneche murió en la ambulancia.

Al tener la sospecha del COVID-19, Rodríguez pidió al jefe de Epidemiología de la gerencia de Salud, Jorge Velarde, que enviara un equipo para tomar la muestra. Sin embargo, nunca llegaron.

La doctora trató de contactar con el gerente de Salud, Dember Muñoz, pero tampoco respondió. "Han enviado un chófer a decir que nosotros (personal del Iren Sur) tomemos la muestra. Pero no tenemos kit ni capacitación porque es deber del personal de la gerencia", señaló Rodríguez.

MINISTERIO PÚBLICO

Rodríguez pidió que el Ministerio Público intervenga, puesto que se necesita descartar si la fallecida tenía o no el coronavirus. “No temo que me saquen del cargo. Se debe respetar la vida de las personas y las normas. Es una irresponsabilidad que las autoridades de salud no respondan adecuadamente”, finalizó.

Al respecto, desde el área de imagen institucional del Gobierno Regional de Arequipa indicaron que la paciente tenía cáncer al pulmón en fase terminal y no era necesario tomar muestra.