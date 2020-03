Abusivos,con uniforme y sin él

El uso de la violencia física como método para “corregir” conductas parece moneda corriente en un país donde ocho de cada 10 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de algún tipo de violencia y seis de cada 10 son golpeados en sus casas, según cifras de UNICEF. Un país donde padres y cuidadores ejercen violencia sin ninguna sanción social, donde los azotes son aceptados para “disciplinar” y “educar”. Golpear, aquí, está normalizado

Solo así se explica como un grueso sector de la opinión pública, incluyendo autoridades, defiende el injustificado uso de la violencia física y humillación a la que un militar sometió a un joven que no respetó el toque de queda. ¿Merecía una sanción? Por supuesto, y es la que impone la ley sin incluir cachetadas, ofensas ni amenazas. “Que le saquen la mierda por no obedecer”, exigían muchos. Algunos hasta se han preocupado por no bajarle la moral a las fuerzas del orden por no permitirles meter golpe a un muchacho ya detenido y reducido.

Hay situaciones precisas y muy puntuales que justifican usar medidas drásticas y hasta radicales. Pasear mascotas, pasarte de vivo y no cumplir el toque de queda no son razones para agarrar a los ciudadanos a bofetadas. Para ellos el rigor de la ley sí, no el golpe.

Pero hay también quienes abusando de su posición de poder y grado de influencia pretenden que la ley y las normas no los alcancen. No faltan los que se ofenden porque les piden identificarse, humillan a policías y serenos por tener el atrevimiento de no reconocerlos como figuras públicas cuasi intocables. Los abusivos con uniforme o sin él abundan.