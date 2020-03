Captan a personas jugando fútbol en cancha de colegio particular en Surco [VIDEO]

Una mujer denunció que un grupo de personas vulneró la orden de aislamiento social tras captarlas jugando un partido de fútbol en una cancha de grass cubierta con un toldo de color azul, al interior de un colegio particular en el distrito de Surco.

La ciudadana usó su celular para registrar el hecho desde lo alto de su vivienda y lo compartió con Canal N, el cual hizo la difusión de las imágenes.

Según se puede escuchar en el video, el lugar donde se juega el partido es la institución educativa Hans Christian Andersen de Monterrico.

La denuncia se suma a las decenas reportadas en distintas partes del país, en el que ciudadanos han hecho caso omiso a las órdenes del Gobierno, que buscan frenar el aumento de casos por coronavirus en Perú.

Hace algunos días, el ministro del Interior, Carlos Morán, indicó que las personas que infrinjan el aislamiento obligatorio o el toque de queda serán denunciados penalmente.

“Quienes incumplan la cuarentena estarán incursos en un tipo penal por violar una medida del Gobierno y pueden ser pasibles de una condena no menor de seis meses ni mayor a tres años. No la van a tener fácil estas personas, esto no es un juego”, dijo el ministro.

El titular del Interior señaló que si se incurre en resistencia a la autoridad, el Código Penal establece penas privativas de la libertad de entre seis meses y dos años. Asimismo, recalcó que se encuentra prohibida la circulación de autos particulares a partir de las 5 de la mañana.