Bono 380 soles: denuncian que habrían quitado bono de manera arbitraria a anciano de 83 años [VIDEO]

Un ciudadano de Piura realizó una denuncia por el bono de 380 soles que otorgó el gobierno peruano para las familias vulnerables ante el aislamiento social obligatorio de 15 días decretado ante el aumento de casos de coronavirus. Sin embargo, a través de las redes sociales, reportó que de manera arbitraria le habrían quitado el beneficio a su padre de 83 años.

En la grabación muestra que su progenitor Gerardo León Panta con DNI 02668736, había sido seleccionado como beneficiario y se encontraba a la espera de la fecha y lugar de cobro del dinero.

PUEDES VER Solicitan no usar estadio Campeones del 36 como centro hospitalario

Sin embargo, al ingresar nuevamente para corroborar si la información había sido actualizada, se dieron con la ingrata sorpresa que decía “Ud. no se encuentra en el Padrón de Beneficiarios. Consulte si otro miembro de su hogar se encuentra en el Padrón”.

“Queremos saber qué está pasando, por qué juegan con las personas adultas. Si no les van a dar, no los engañen. Invoco a la Ministra, al Presidente de la República y a los que me escuchan, hagan sus denuncias si les pasa lo mismo. Están dando este beneficio a personas fallecidas, gente que realmente no lo necesita. Ahí les dejo la evidencia de que este bono es una farza”, se puede escuchar en el video.

PUEDES VER Coronavirus: proponen que toque de queda sea desde las 2 de la tarde

Bono de 380 soles

Fuentes del Midis informaron a La República que los beneficiarios con asignaciones equivocadas pueden llamar a la línea gratuita 101 para reportar sus casos y que se habilitarán canales de atención para “resolver las cosas que se están presentando en el camino”.