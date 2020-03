Cusco: Otros tres extranjeros dan positivo a coronavirus y ya suman diez los casos

La Dirección Regional de Salud (Diresa) informó esta noche que la cifra de infectados con coronavirus subió a diez en la región Cusco y hay 16 resultados de laboratorio pendientes de respuesta.

Eso quiere decir que hay tres nuevos casos confirmados por el laboratorio de Referencia Regional. Dos corresponden a turistas europeos y el tercero a un turista de origen sudamericano. Los tres fueron captados 23 de marzo del 2020 y aislados en sus hospedajes. “Como en los casos anteriores, se ha iniciado el protocolo de identificación y seguimiento de contactos”, informó en un comunicado la Diresa de Cusco.

Reiteraron que en la actualidad la Ciudad Imperial se encuentra en la etapa dos de la pandemia, es decir la fase de contención, dado que los 10 casos confirmados de coronavirus corresponden a personas cuyo lugar de infección se dio fuera del país o son contactos de casos confirmados.

“Es deber de los ciudadanos del Cusco cumplir a cabalidad el aislamiento social obligatorio, si queremos lograr que la fase dos de contención de la pandemia del COVID-19 se mantenga por mayor tiempo”, pidió Diresa.

Asimismo, confirmaron que las últimas pruebas para diagnosticar el COVID-19 fueron utilizadas este martes. Se hizo el pedido al Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud con anticipación e insistencia, pero no hubo respuesta. “Exigimos que se nos envié dichos kits de diagnóstico a la brevedad posible, ya que el no contar con ellos no nos permitirá tener claridad del movimiento y velocidad de propagación del daño”, subraya el informe.