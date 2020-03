El efecto coronavirus. Cientos de pacientes que están asegurados en el Seguro Social de Salud (EsSalud) temen salir de sus casas tras la orden que diera el gobierno de “evitar las aglomeraciones para contrarrestar el contagio” y no pueden ir a recoger la entrega de sus medicinas por ser pacientes de alto riesgo y crónicos.

Como se sabe los pacientes con mayor riesgo en caso de contagiarse del coronavirus son: los pacientes con cáncer, VIH, diabetes, asmáticos, problemas coronarios, quienes hayan sufrido de un ataque cerebral entre otros.

Este es el caso de Rosa Núñez Medina, quien se comunicó con La República para preguntar si EsSalud había tomado alguna medida para pacientes oncológicos que reciben mensualmente sus medicinas y poder continuar así con su tratamiento.

“Mi esposo fue operado en el Hospital Alberto Barton del Callao en el mes de diciembre del año pasado por un problema oncológico y cada mes va a recibir sus medicamentos que son parte de su tratamiento y ahora tenemos temor salir por que sufro de alta presión arterial y también soy de alto riesgo”, relató la señora.

Según nos comentó Rosa Núñez si no pasan a recoger los medicamentos éstos se perderían y automáticamente pasarían a ser absorbidos por EsSalud, pero que asimismo perderían la cita de control que es en estos días.

“EsSalud está tomando alguna previsión para con nosotros los pacientes en alto riesgo”, preguntó.

De igual forma, José Atoche, un trabajador independiente que vive en Ventanilla, tuvo que cruzar todo Lima para poder comprar los medicamentos de su esposa paciente crónico y asegurada que ya perdió la fecha de recojo de medicinas y tuvo que ir hasta Jesús María a comprarlas porque solo en una farmacia de ese distrito las encuentra.

Otro caso, es el de la señora Teodosia Sánchez Picón, paciente de 80 años que recibe mensualmente su medicina por sufrir presión arterial y que tuvo que recibir sus medicamentos el pasado domingo 22 de marzo pero no pudo pasar a recogerlas, ella vive en San Juan de Lurigancho.

Sánchez Picón recibe mensualmente Losartán y Ácido Acetilsalicílico y nos comentó que llamó el lunes al hospital Guillermo Almenara, lugar donde se atiende para solicitar el cambio de fecha o si podían enviarla a su domicilio.

Su sorpresa fue tal que se quedó helada, cuando al otro lado del hilo telefónico le respondieron: “El presidente podrá decir todo lo que quiera pero no sabe la realidad del hospital, si no puede recoger su medicina no venga, y si puede tomar taxi hágalo que aquí la esperamos hasta las 8 de la noche”. narró a La República Teodosia Sánchez Picón.

Un caso similar vive Elia Hinostroza de Mendoza paciente asegurada de 73 años y residente en San Martín de Porres, quien tenía cita el pasado 18 y hoy 24 de marzo, quien estuvo llamando a EsSalud para cambiar su cita por la cuarentena y nunca le respondieron.

La República llamó a las centrales de los hospitales Barton, Almenara ya la central de Padomi para ver si nos atendían y nunca alguién contestó los teléfonos, una difícil situación para todos los pacientes adultos mayores y de alto riesgo.