Por: Pilar Ortiz de Zevallos

Al constituirnos como un país soberano, en el año 1825, el Congreso Constituyente durante el gobierno de Bolívar aprobó el diseño del actual escudo. Fueron dos profesores sanmarquinos de la Escuela de Medicina de San Fernando los encargados de su elaboración: José Gregorio Paredes, quien influenciado por las ideas del Mercurio Peruano concibió el tema, y Francisco Javier Cortez, profesor de dibujo. Tres imágenes fueron concebidas para simbolizar a la nueva república: la cornucopia llena de monedas de oro, el árbol de la quina y la vicuña. La nación se alzaba sobre la riqueza de sus recursos naturales oriundos.

El proyecto republicano fue sobre todo un proyecto criollo embebido por las nuevas corrientes culturales venidas de Europa. Las ideas de progreso industrial y del auge comercial presentes en el siglo XIX, liderados por países como Francia, Alemania e Inglaterra, marcaban el ritmo de los cambios de ese periodo. El auge de una industria textil y el renacimiento de la minería estarían presentes en los aspectos idílicos del proyecto republicano, la representación de la vicuña, camélido cuya fibra es la más fina del mundo, y la cornucopia con monedas de oro que simboliza riqueza y prosperidad así lo testifican.

El árbol de la quina, existente solo en Perú y Ecuador, produce la quinina muy utilizada en la época prehispánica para bajar dolencias asociadas a la fiebre. Esta planta americana, que fue estudiada por las expediciones científicas europeas a finales del siglo XVIII, representa nuestro aporte en la cura de la malaria a nivel mundial. Su presencia en nuestro escudo nos reafirma como un país que ha contribuido, a través de su flora original, con avances significativos en el campo de la salud.

Tenemos una gran deuda con estos primeros ideales republicanos. La salud, un tema que hoy es especialmente sensible para todos, es un aspecto que no hemos sido capaces de resolver. Aportamos al mundo la quinina para curar la malaria, pero todavía hoy no logramos combatirla. Tenemos enfermedades endémicas como el dengue, la chikungunya, la tuberculosis, e incluso la anemia constituyen un reto por vencer.

¿Qué hacer para convertir en realidad esas esperanzas simbolizadas en nuestro escudo? ¿Llegamos al bicentenario con industrias que hayan propiciado el bienestar económico de los peruanos? ¿Tenemos un Estado que brinde condiciones satisfactorias para asegurarnos la salud? En muchos aspectos estamos a la mitad del camino… en otros nos queda mucho por andar…