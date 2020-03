Coronavirus: policía al borde de las lagrimas al pedir a ciudadanos respetar cuarentena [VIDEO]

Los esfuerzos para hacer cumplir la declaratoria de emergencia por quince días y el aislamiento obligatorio dictado por el presidente Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus, un suboficial de la Policía con un tono marcial y lágrimas le habló a un grupo de pobladores en la ciudad de Tarapoto (región San Martín) para pedirle no infringir la cuarentena.

Esta importante reflexión fue dada por el el suboficial de segunda PNP Edson Vargas, quien aprovechó la luz roja del semáforo, entre los jirones Alfonso Ugarte y San Martín, para pedirle a un conductores de motos y mototaxis tomar conciencia y no exponer a sus familias a contagiarse del coronavirus.

“Entiendan (...) están cometiendo desobediencia y desacato a la autoridad. Están atentando contra la salud pública (...) señores son solo quince días que el Estado ha aprobado que ustedes estén en su casas, pero pueden provocar que estos sean noventa días”, explicó.

El agente del orden indicó a los malos ciudadanos que nuestro país podría convertirse en la mayor víctima de esta pandemia considerando que somos una nación en proceso de desarrollo, comparándolo con Italia donde el número de fallecidos por coronavirus es incalculable.

Edson Vargas, parado ante los ciudadanos irresponsables, insistió en que la región San Martín no puede seguir desacatando las obligaciones y salir a las calles, pues pone en riesgo un contagio masivo entre las familias.

Antes, el suboficial dijo: “¡Tomen conciencia señores, esto no es un juego! Yo no estoy parado aquí porque me gusta (...) Tengo también familia, expongo a mi familia. Entiendan señores, no hagan que las cosas se pongan más drásticas”, dijo con indignación.