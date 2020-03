Coronavirus: Médicos de Arequipa advierten que sin implementos de seguridad no trabajarán

Roberth Orihuela-Mónica Cuti

Arequipa

Los médicos de la región Arequipa denuncian que no cuentan con suficientes implementos de seguridad para trabajar en medio de la emergencia por el avance del coronavirus. Un grupo amenaza con dejar de laborar si es que el gobierno regional no cumple con protegerlos.

El gerente regional de Salud, Dember Muñoz, quiso poner paños fríos al pedido y aseguró que todos los centros médicos están abastecidos y hoy se iniciará la distribución del material que llegó ayer.

Una de las solicitudes más urgentes fue de la provincia de Islay. Allí 200 médicos, que pertenecen al Ministerio de Salud, están desabastecidos. Así lo indicó el médico Néstor Montesinos. “Necesitamos mascarillas, guantes, gorros y mandilones. En fin, todo lo necesario para sentirnos seguros”, señaló.

Montesinos sostuvo que, si bien queda dotación, esta se va acabando. Explicó que los implementos son desechables y tienen que usarse nuevos cada día. Añadió que la semana pasada enviaron un requerimiento a la Gerencia Regional de Salud, pero hasta ayer no había respuesta.

El galeno acotó que hasta el momento no han registrado ningún caso en Islay. Esto, porque no se atreven a tomar muestras, ya que apenas tienen dos kits de prueba para el Covid-19. “Estamos esperando a tener un caso que cumpla con los requisitos clínicos para aplicar las muestras. No podemos desperdiciar ese material”, contó.

Advertencia

De igual forma ocurre en el hospital Honorio Delgado. Allí los médicos residentes indicaron que dejarán de laborar si es que el nosocomio no les da el material necesario. Mediante un comunicado, denunciaron que no cuentan con equipos de protección personal diarios, como gorros, protectores oculares, máscaras N95 y mandilones. Tampoco tendrían artículos de limpieza, como alcohol en gel, clorhexidina, papel toalla, entre otros.

Sin embargo, la queja no solo es por esto, también por la alimentación que se les da. Muchos de ellos trabajan hasta 24 horas seguidas y permanecen en el nosocomio. Indican que los alimentos que les dan no son los adecuados y no cumplen los requerimientos nutricionales ni de calidad.

Respecto a los implementos de seguridad, el gerente de Salud señaló ayer que iban a llegar desde Moquegua. Estos serían distribuidos en todos los centros médicos de la región con el fin de evitar desabastecimiento. Negó que no haya implementos en los almacenes. “En Islay están abastecidos, lo mismo en el resto de provincias. Sin embargo, hay que recordar que no se pueden usar a diestra y siniestra los implementos. Hay que ser prudentes”, indicó Muñoz.❖

Contrataron personal para casos

La Gerencia Regional de Salud anunció que aumentaron a 10 las cuadrillas de despistaje y seguimiento de casos de coronavirus. Estas atenderán a futuros infectados. Además, se adquirieron 100 pruebas para el Covid-19. Estas servirán para las próximas semanas.

Finalmente, ya fue contratado el personal de salud para tratar el coronavirus en el hospital Honorio Delgado. Habrá nuevas convocatorias para el Goyeneche y Red de Salud Arequipa-Caylloma.