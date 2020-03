Desde las 5:00 a. m. de este martes 24 de marzo, alrededor de 700 personas realizaban largas colas en la zona de La Tablada, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), debido a que se iban a repartir víveres desde las 8:30 de la mañana.

Los vecinos llegaron al lugar sin respetar el estado de emergencia por coronavirus, a pesar de que la Policía se acercó al lugar. Desde el hogar de las bienaventuranzas de la parroquia Santa María comunicaron que realizarían donación de algunos productos de primera necesidad para los más necesitados.

No obstante, la aglomeración de las personas desde tan temprano ocasionó que el encargado de la donación exhortará a que se retirarán. En declaraciones para Latina, el padre Steven mencionó que las personas tergiversaron la información del horario de reparto y si tenían que hacer cola.

“Entre los vecinos se han pasado información falsa sobre el reparto de los víveres. En WhatsApp han puesto que el reparto es a las 8 de la mañana cuando nunca comunicamos eso. Ya he venido a decirles que el reparto será casa por casa”, indicó.

Vecinos de la zona mencionaron que varios no tenían mucho para alimentarse y necesitaban los productos. Por ello, el padre expresó que espera que las personas con verdadera necesidad sean las que reciban los donativos. “Hay muchas personas que no tienen ni agua, pero hay otros vecinos que aún pueden, por ello pido comprensión de todos”, señaló.

El padre de la parroquia Santa María pidió que confíen, ya que irían a todos los hogares, incluyendo los cerros de la zona. “Sí iremos. Hemos armado alrededor de 10 mil canastas para todos con ayuda de varios voluntarios”, dijo.

Por último, exhortó a que regresen a sus casas. “Para nosotros no es fácil. Sabemos que quieren llevarse porque hay varias personas que no tienen. Vuelvan a sus casas. No expongan a sus hijos y personas de la tercera edad”, puntualizó.

Esta donación se dará a todos los vecinos de la zona, pero se ampliará a Lima Sur. Esta campaña se llama “Comparte tu pan con el hambriento” y se espera ayudar a cientos de familias en situación de vulnerabilidad. Si quiere ayudar, puede realizar sus donaciones al número: 954 826 400 o al Facebook de la Asociación de las Bienaventuranzas.