Un menor de 17 años robó a una señora el bono de S/380 que el Estado otorga a personas de bajos recursos para que enfrenten el estado de emergencia. El adolescente le arrebató la cartera donde guardaba el dinero en el noveno día de la cuarentena decretada para evitar la propagación del coronavirus.

Los policías detuvieron al ladrón en la av. Caquetá, cerca de la estación Parque del Trabajo del Metropolitano, en el Rímac. En el mismo distrito, atraparon a Jean Piere Ramírez Muñoz, de 27 años, otro delincuente denunciado por robar a una adolescente de 17 años.

Entre sus pertenencias encontraron un objeto punzocortante. Ambos rateros fueron trasladados a la comisaría El Manzano del Rímac.

Desde el 16 de marzo, el Estado peruano se encuentra en estado de emergencia, lo que quiere decir que los ciudadanos deben permanecer en sus casas. Así lo decretó el presidente de la República, Martín Vizcarra, ante el aumento de casos de coronavirus en el país.

Nueve días después de que se dispuso esta medida se han detenido 16 000 ciudadanos por no respetar la cuarentena. “Hay personas que no hacen caso, no cumplen con la medida. Ayer, lunes la policía detuvo a nivel nacional a 2 mil 451 personas, esto suma hasta la fecha 16 mil detenidos”, informó el mandatario.

Para frenar el aumento de personas con coronavirus, el mandatario pidió a las personas que permanezcan en sus casas.