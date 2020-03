Primeras noticias de ayer lunes en algunos diarios extranjeros. El País: “España registra más de 2.100 fallecidos por coronavirus y los contagios superan los 33.000”. The New York Times: “Carrera para contener el brote mientras Nueva York se convierte en epicentro”. La Repubblica: “Huelgas en empresas del norte. Los trabajadores metalúrgicos de Lombardía paran el miércoles”. O Estado de Sao Paulo: “Empresarios piden un Plan Marshall para evitar colapso”. El Mercurio: “El toque de queda para frenar el coronavirus es indefinido y minuta del comité asesor del Minsal advierte desafíos para el plan contra la pandemia”. Diríase que aquí, donde se también se lucha a brazo partido contra el virus, hay mayores certezas.

Primer objetivo

La primera conclusión es que el Perú ya logró evitar que la marea de infectados haga colapsar el pobre sistema hospitalario. Esto se confirmaría si, como adelantó el Dr. Eduardo Gotuzzo, la curva de exámenes positivos deja de subir en los próximos días. En ese caso, falta saber qué medidas adicionales habría que tomar para que no sobrevenga un rebrote. Entre ellas, la decisión de aumentar o no la cuarentena, algo que se definiría en esta semana. Por de pronto el gobierno anunció compras que permitirían ampliar significativamente la capacidad de hacer pruebas y gastos de infraestructura para atender a un mayor número de infectados.

Hasta ahora la demanda de atención es manejable: en Lima hay entre cinco y seis pacientes con respirador artificial y una treintena en hospitales, entrando y saliendo. La posibilidad de un rebrote, tanto en el caso de los países que decidieron políticas elásticas, como para los que adoptaron medidas radicales, es la conclusión más pesimista de un estudio de The Imperial College que circuló la última semana.

Espera mortal

En el camino peruano, la muerte del Eduardo Ruiz García, de 69 años, solo, en su departamento de Miraflores, cuando estaba esperando la confirmación de su examen, fue el resultado de la etapa de improvisación –en el mejor de los casos– o de negligencia. Es la única víctima que no ha muerto en hospital. Había regresado de España. Ante la presencia de síntomas, fue al ESSALUD, a hacerse una prueba de hisopado. Las muestras van al Instituto Nacional de Salud, que realiza los análisis y sube los reportes a un sistema digital intrahospitalario.

Según el documento que se reproduce en esta página, el Informe de Resultado, N° 53934 del INS, hasta ahora no publicado, indica que la fecha de obtención de la muestra fue a las 03:16 horas del martes 17 de marzo. La remitente fue Ana Camarena Panez del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati. La fecha y hora del diagnóstico: jueves 19, a las 05:45 horas. El resultado fue positivo para la presencia del virus 019-nCoV. Como es público, Eduardo Ruiz nunca conoció la información, y murió por asfixia en su departamento la tarde del mismo día.

Dos versiones

El documento pone en entredicho la versión de ESSALUD sobre el incidente. En la tarde del jueves, Benjamín Lino, un médico de ESSALUD amigo de Ruiz, descubrió que tenía un mensaje suyo en el celular. Le decía que tenía graves problemas respiratorios. A partir de las dos de la tarde Lino hizo varios pedidos de ambulancia que están registrados en el sistema de ESSALUD. Entretanto, en forma extraoficial, por información de colegas, supo que el informe sobre el enfermo ya estaba en el sistema y había dado positivo. Alrededor de las seis de la tarde ESALUD envió una ambulancia al domicilio de Ruiz, en vista de que no contestaba llamadas.

Sin embargo, de acuerdo con la versión pública de Juan Santillana, gerente de la Red Rebagliati, la muestra le fue tomada al paciente a las 15:00 de la tarde del martes 17 y el informe del INS se recibió a las 17:00 del jueves 19. Ninguna de las dos horas coincide con el documento del INS, de modo que una de ellas oculta la verdad. Por otra parte, Benjamín Lino asegura haberse enterado del resultado a las 16:26 horas, por fuentes suyas en el Rebagliati que tuvieron acceso al sistema. Y existe constancia de los pedidos de ambulancia hechos por el propio Lino a ESSALUD.

Sin protocolo

La versión de ESSALUD apunta a la responsabilidad del Ministerio de Salud en el incidente, pues maneja el INS. La cabeza de la ministra Elizabeth Hinostroza rodó al día siguiente (ayer también fue cambiado el jefe del INS, Omar Trujillo), aunque lo ocurrido no sería el único de los motivos del cambio. Sin embargo, no sería posible achacar al INS una demora en el caso del fallecido. Hasta que no estén disponibles los nuevos recursos las pruebas seguirán demorando varios días. Un espacio de 36 horas, es, por ahora, lo normal. Pero alguien estaría mintiendo y el paciente pudo haber sido desatendido. Había teléfonos, camas, todo el sistema que en la crisis está funcionando. Eduardo Ruiz murió abandonado por el Estado, sentado en su sillón, en la desesperada agonía que produce la falta de aire. Su caso merece una investigación.

Una vez muerto, nadie quiso saber de su cadáver. ESSALUD evitó levantarlo porque no era miembro del PADOMI. El MINSA consideró que su trato es con los vivos y no con los que ya se fueron. El Ministerio Público, a cargo del Instituto de Medicina Legal, pasó de largo porque no había presunción de delito, algo discutible. Entrada la madrugada, las autoridades de los distintos sectores no se ponían de acuerdo y el cadáver seguía esperando. Además, nadie tenía las bolsas con cierre que eran indispensables. El viernes 20, después de once horas del fallecimiento, el cuerpo de Ruiz fue levantado. En realidad había un vacío legal. Recién ayer apareció en El Peruano una resolución titulada así: Directiva Sanitaria para el manejo de cadáveres por COVID-19.