Paciente con COVID-19 fue dado de alta, pese a continuar con neumonía [VIDEO]

Jose Luis Sipión, paciente con coronavirus, fue dado de alta a mediados del mes de marzo, debido a que personal de salud vio que logró recuperarse de la enfermedad. Sin embargo, el lunes 23 manifestó que aún presenta molestias en el sistema respiratorio y teme morir.

El joven de 25 años permanece en un hotel de Lima y, desde su aislamiento, expresó que no debieron darle de alta las autoridades de salud, porque presenta signos de neumonía y ciertas dolencias en su cuerpo.

En una videollamada para América expresó lo que aún le aquejaba de la enfermedad. “Siento como si me clavaran cuchillos”, detalló. También dijo que temía por su vida, ya que aún estaba mal. “No me siento bien para que manden a mi casa”, indicó. Añadió que “lo están mandando a morir en un cuarto”.

“Soy un paciente de riesgo y ya no me estoy ahogando tanto como antes y me dicen que ya puedo irme, pero yo no me siento bien, me siento horrible para que me manden a mi casa”, señaló.

Por otro lado, manifestó que puede contagiar a otras personas en este estado. Por ello, pide que lo atiendan lo más antes posibles, para así evitar más infectados por COVID-19. Hasta el momento, se han registrado siete muertes y 416 casos por coronavirus.

“Dios quiera que no contagie a nadie, me voy directo al hotel, pero el Estado al sacarme de acá está poniendo en riesgo a muchas más personas”, puntualizó.

El paciente se apersonó al Hospital de Ventanilla en Piura, donde dio positivo. Hace unos días, expresaba estar sano. Al parecer habría tenido una recaída.