Miraflores: portero de edificio donde murió hombre con COVID-19 teme estar contagiado

Han pasado 7 días desde que se confirmó la muerte de Eduardo Ruiz García, la segunda víctima por coronovirus en el Perú, y la angustia en los vecinos del edificio Santa Ana en Miraflores, donde vivía el hombre, aún persiste.

Uno de los casos es el de Ismael Orué Vásquez, el portero del edificio de casi 80 años de edad, quien contó al diario El Comercio que tuvo contacto con el hombre infectado el 13 de marzo, cuando lo ayudó a cargar sus maletas, pues este último retornaba de su viaje a España.

“Nos saludamos. Me preguntó cómo estaba. Lo vi normal. Llevaba una maleta y una mochila”, narró.

Manifestó que se enteró de la muerte cuando se encontraba viendo la televisión junto con su esposa en su casa de Villa María del Triunfo, donde también vive con sus hijos y nietos. Fueron los vecinos del edificio Santa Ana quienes se comunicaron con el Ministerio de Salud (Minsa) para que le tomen la muestra, debido a que cuando él llamó al 113 nadie le contestó.

El anciano, quien trabaja en el edificio desde 1963, no ha ido a prestar sus servicios desde el lunes y se encuentra aislado en su domicilio a la espera que el Minsa envíe un personal para que le realicen la prueba del hisopado."Dios quiera que no me pase nada", dijo al citado medio.

Así como el portero, los demás vecinos han preferido respetar la cuarentena desde que se enteraron de la muerte. Para poder comunicarse, han creado un grupo de WhatsApp donde toman acuerdos y se ayudan mutuamente en varios aspectos, entre ellos la adquisición de productos de primera necesidad, medicinas y otros.

La semana pasada, el Minsa tomó la prueba a los vecinos que tuvieron contacto con la víctima del COVID-19, sin embargo, hasta ahora no les envían los resultados.