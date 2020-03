Más de una decena de jóvenes peruanos viajaron al extranjero para realizar sus estudios de postgrado, sin embargo, debido a la coyuntura por el virus COVID-19, ellos piden regresar a nuestro país.

Uno de los casos, es de un grupo de ocho estudiantes de Centrum Católica, quienes participaban de una maestría en Canadá. En diálogo con La República, aseguraron que pese a tener respuesta de la embajada de Perú en ese país, al llegar a Toronto el panorama fue totalmente diferente.

“Cuando empezó la cuarentena y debido a que el cierre de fronteras fue tan repentino no pudimos regresar o comprar un pasaje de regreso a tiempo. Por eso cuando la embajada de Perú en Canadá se contactó con nosotros y nos dijeron que volemos lo más rápido posible a Toronto, todos nos llenamos de esperanza de llegar a casa. Pero al arribar a Toronto la historia fue totalmente diferente, nos dijeron que no somos pasajeros de “prioridad” y que los cupos ya estaban llenos”, narró Yessenia Cieza, una de las afectadas.

Según indicó la estudiante, de los 13 becados en total solo ocho continúan en Toronto esperando un vuelo humanitario. Ante esta situación hacen un llamado a las autoridades peruanas para solicitar su retorno a nuestro país.

“Aún saldrán dos vuelos más, y todavía no pueden repatriar a los peruanos que nos quedamos varados en Toronto debido a la ineficacia de la Embajada peruana en Canadá, que no solo expuso a los peruanos al contagio haciéndonos viajar a Toronto y pidiéndonos que abandonemos los lugares seguros en los que estábamos, sino que encima no realizan un buen uso de los recursos en estas épocas de crisis”, denunció a La República.

Caso similar ocurrió con una estudiante en España. Ana Claudia Baltazar viajó a Barcelona para estudiar una maestría en la Universidad de la ciudad. Debido al incremento de casos de COVID-19, la joven terminó sus clases antes de tiempo y desea retornar a Perú. No obstante, no recibe respuesta de ninguna autoridad.

PUEDES VER Coronavirus en Perú: Plaza de Acho albergará a personas sin hogar desde este fin de semana

“El consulado no nos da respuesta sobre qué medida tomará con los estudiantes. Diversas universidades en el país concluirán las clases de manera virtual (para lo cual no falta mucho). Al ser estudiante aquí en España es difícil trabajar por la visa, y las prácticas se han cancelado por la situación que se está viviendo aquí. El consulado no nos dice que protocolo tomarán en el caso de los estudiantes que queremos retornar a Perú ya que no somos residentes aquí”, mencionó la joven estudiante a La República.

Ella hace un llamado al Consulado peruano en España y pide que se los consideren en los vuelos humanitarios.