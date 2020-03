Un enfrentamiento ocurrió entre los familiares de los reclusos del penal El Milagro que esperaban en la morgue información sobre los occisos que dejó el último motín, y los policías que llegaron para desalojarlos del frontis de dicho lugar.

Los parientes, entre ellos Patricia Meléndez Gómez, esposa del interno Juan Carlos García Meléndez, uno de los muertos tras el desvelamiento de la reyerta, reclamaron airadamente a los efectivos el porqué los querían sacar de las puertas de la morgue, si solo querían información.

Los oficiales solo se limitaron a pedirles que vayan al frente, a la acera del Hospital “Víctor Lazarte”.

En un momento, uno de los policías empujó con su escudo a una mujer, quien refirió ser familiar de un recluso, lo cual incremento los ánimos de enojo y rechazo, ya que los demás que estaban con ella enrostraron el proceder policial.

“Yo soy una paciente psiquiátrica y no me pueden tratar así. No soy cualquier cosa para que me boten a empujones”, indicó la fémina.

Los demás que estaban con ella empezaron a gritar a los policías: “¡Asesinos!, Ustedes mataron a los presos”.

Sin embargo, no hubo más problemas en lugar, ya que los parientes se retiraron de la morgue de forma pacífica.