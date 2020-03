Dolor invisible

Hilda Rocío Díaz del Águila, periodista y psicopedagoga.

Me diagnosticaron hace más de dos años de fibromialgia. Es una enfermedad muy frecuente en las mujeres y en la actualidad más de 485 millones de personas en el mundo la padecen, según la Asociación Mundial de Fibromialgia. He pasado por la visita clínica a distintos médicos peruanos y todos me confirmaron que la fibromialgia no tiene cura aún. ¿Qué hacer? Mi experiencia me ha permitido identificar cuáles son esos detonantes que me producen dolor y poder evitarlas; conocer un poco más de mis estados de salud. El mejor tratamiento para las personas con fibromialgia es a través del autocuidado cotidiano, allí está la base de su bienestar, potenciándose con las recomendaciones terapéuticas.

...........................................

Vivir con fibromialgia

Claudia Calmet V., comunicadora y paciente con fibromialgia.

Despertar todos los días y no saber si tu cuerpo funcionará con normalidad o si algún suceso interno o externo a tu rutina provocará que desencadene un dolor intenso en diversos puntos de tu cuerpo, eso es fibromialgia. En los últimos años, como paciente con esta enfermedad, he enfrentado diversas opiniones y alternativas médicas que van desde medicina convencional (medicina paliativa del dolor, fisioterapia) hasta medicina alternativa (cannabis medicinal, medicina hiperbárica, terapia de sueño, etc.), todo esto para llegar a la conclusión de que solo depende de uno mirar cara a cara a la fibromialgia y avanzar, como si no existiera, muchas veces con un dolor invisible que la gente no entiende.