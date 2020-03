Esposos adultos mayores reciben ayuda del MIMP en Comas

Una pareja de adultos mayores (de 69 y 59 años), que pese a ser pobres y en estado de vulnerabilidad no se encuentran inscritos en ningún programa social, recibió la ayuda de un equipo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el cual llegó a su vivienda en la cuarta zona de Collique (Comas).

A ellos les entregaron víveres para los próximos días.

“Mi esposo tiene 69 años y hace unos meses le amputaron la pierna derecha. Además, perdió la visión del ojo derecho, no tenemos trabajo y no podemos salir de la casa. Hace unos días, nuestros hijos nos dieron una propina, pero no nos alcanza, nos quedamos sin comer”, comentó Dominga Victorio.

Mientras tanto, el señor Isidro Acosta sentado en una silla, manifestó que intentaron ingresar a Pensión 65, por lo que preguntaron en la Municipalidad de Comas, pero nadie le brindó una información clara. La pareja preguntó si ellos estaban en el padrón para recibir el bono de ayuda de 380 soles, pero la respuesta fue negativa.

Ante esta terrible realidad, un equipo de trabajadores del Ministerio de la Mujer llegó a la casa de la pareja para atender sus necesidades. No deben ser olvidados. (Marco Cotrina)