Eduardo Gotuzzo: “En la fase 4 el virus está en la comunidad y se infectan cientos de personas a diario”

En diálogo con La República, el infectólogo Eduardo Gotuzzo advierte que depende de la inversión que haga el Estado y que la población respete el aislamiento social para no llegar a la fase 4, con una altísima cantidad de contagiados. También llama la atención por la ausencia de equipos y materiales de protección para el personal de Salud.

¿La compra de 1 millón 600 mil pruebas para el Covid-19 será suficiente?

Es una buena medida. Cualquier método que nos posibilite hacer despistaje a todas las personas con síntomas permitirá determinar rápidamente dónde están los focos de la enfermedad y la posibilidad de un tratamiento temprano, apenas tengamos nuevas medicinas. Ahora tenemos que esperar de 2 a 3 días y no hay muchas pruebas.

El número de infectados aumenta cada día. ¿Estamos ya en la fase 4?

No. Estamos en la fase 3. Todavía no hemos agarrado una velocidad importante (de contagio).

¿Cuándo se configura la fase 4?

Cuando la velocidad (de contagio) sigue aumentando y hay más pacientes. El virus está en toda la comunidad y se infectan cientos de personas todos los días. Por eso hay que insistir en que la gente se proteja.

El jueves fue el pico más alto de infectados con 89, el viernes bajó a 29, y el sábado llegó a 318. ¿Cómo evalúa estos reportes?

Está dentro del nivel esperado. Incluso es un número menor del que se esperaría porque normalmente el número de casos casi se duplican al día y medio, como sucede en Italia y España. Debe considerarse que ahora se están haciendo más pruebas. Esperamos que la segunda semana los casos bajen o por lo menos empiecen a estacionarse.

¿Si llegamos a la fase 4, qué medidas deberían tomar el Estado y la población?

Depende cuánta es la inversión que se haga en estos días y qué harán los peruanos para que no haya transmisión. Si hay una cantidad tan grande (de contagiados) como en España, tendríamos que suspender toda actividad pública, determinar dónde están los focos (de infección) y pararlos. Hay que privilegiar al adulto mayor sí o sí. Hacer los esfuerzos para no involucrar a personas mayores de 60 años.

¿Cuál es la capacidad de nuestro sistema de salud en hospitalización?

Hay alrededor de 650 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 400 respiradores activos, pero que no se van a disponer solo para coronavirus sino también para pacientes con otras enfermedades que los necesitan. La tasa de ocupación de las UCI es del 90%, pero son usadas por otros pacientes con cáncer, neumonía, tuberculosis graves o cirugías que se complican. No hay suficientes equipos para una pandemia como esta. No quisiéramos llegar a la situación de Italia y España donde están mirando a quién le dan el respirador porque hay tres personas muriéndose.

¿Cómo vamos a enfrentar esta pandemia con un sistema de salud precario?

Se creó una estructura de salud totalmente negativa con la cual tenemos que navegar, ya no queda otra cosa que aprender la lección y esperemos que en el futuro el Estado y todas las nuevas autoridades pongan los recursos adecuados para la salud.

¿Qué esfuerzos extras se deben hacer?

Comprar equipos, pero comencemos por lo elemental. Los médicos y enfermeras deben tener materiales para protegerse. Se están exponiendo a una condición grave tanto ellos como sus familias.

¿Me está diciendo que no cuentan con protección?

He recibido llamadas de amigos, conocidos y alumnos de todo el Perú y me dicen que les falta equipos y materiales de protección. El Estado debe resolver esta dificultad. Sé que ya se ha tomado la decisión de comprar y que el fin de semana habrá una cantidad notable de material en los hospitales de Lima y van a enviar a provincias. Espero que sea así.

¿Qué equipos necesitan?

Hay muchas necesidades de equipos técnicos, empezando por los respiradores. Cada uno vale 60 mil dólares, pero no los puedes comprar porque todos se han apresurado a adquirirlos. También equipos de monitoreo de funciones vitales.

¿Cómo se debe manejar la enfermedad cuando pase la cuarentena?

La gran fuente (de contagio) serán los miles de peruanos que regresen al país. Eso me preocupa. Tendrían que aislarlos por dos semanas hasta que den negativo.

Ya se han repatriado 640 peruanos. ¿Cuál debería ser el tratamiento para ellos?

Hay que ayudarlos, pero tienen que estar en observación en sus casas y si alguno hace síntomas debe llamar al 113 para que le realicen la prueba. Como tendremos más test, será más fácil que se la hagan el mismo día y que los resultados estén de manera inmediata. Si son positivos, deben quedar aislados en sus casas con sus familias.

Van a descentralizar las pruebas a seis regiones del país. ¿Se cuenta con especialistas para hacerlas?

Sí, pero es un cuello de botella. Hay centros, como el Instituto de Medicina Tropical de San Marcos y el del Cayetano Heredia, que pueden hacer las pruebas porque tienen los equipos y el personal. También la Universidad de San Antonio Abad del Cusco tiene la capacidad. En un momento de crisis, junto con el Instituto Nacional de Salud, se puede hacer las pruebas regionalmente. Se requiere más centros calificados involucrados.