Mayor seguridad para personal de salud ante reclamos

Informe: Jesica León

El avance del coronavirus en el país solo dependerá de nosotros en la medida de que sigamos acatando el aislamiento obligatorio. En el sétimo día de cumplirse esta medida, el presidente Martín Vizcarra reiteró a la población a quedarse en sus casas y no bajar la guardia. Anunció que son 363 personas cuyos resultados salieron positivos de un total de 6.184 pruebas realizadas por las autoridades.

De esa cantidad de pacientes positivos, unos 31 se encuentran hospitalizados y 5 están en cuidados intensivos. Esta pandemia ha provocado cinco fallecidos en el Perú.

Según estos últimos reportes, Lima se mantiene como la ciudad con mayor número de casos con 278. Las regiones que también presentan pacientes con Covid-19 son: Piura (19), Loreto (16), Junín (10), Lambayeque (8), Arequipa (7), Callao (6), La Libertad (5), Áncash (4), Cusco (4), Huánuco (4), Ica (1) y Madre de Dios (1).

En el caso de Piura con 19 confirmados, el presidente destacó que es una de las regiones que menos está cumpliendo el aislamiento obligatorio. Pidió a las otras regiones que no tienen ningún caso a no confiarse y seguir con la medida obligatoria.

Nuevas acciones

Una nueva estrategia para luchar contra el avance es que el Gobierno ha dispuesto aumentar el número de pruebas y pasar de 500 al día a 5.000 de forma gradual. El Ministerio de Salud (Minsa) está haciendo seguimiento para la llegada de un millón 600 mil pruebas al Perú.

También se anunció que se reforzará la capacidad de respuesta para la atención al público con la línea 113.

Esto significa la contratación de 1.200 personas que atenderán la línea telefónica y se seguirá suspendiendo los números que llamen en broma.

Durante la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el nuevo ministro de Salud, Victor Zamora Mesia, destacó que la Línea 113 no solo servirá para atender a los pacientes sospechosos con Covid-19, sino también para quienes tengan una consulta de salud y pueda ser atendido. “También vamos atender salud mental para el manejo de la ansiedad”, dijo.

En el marco de los reclamos de diversos gremios de profesionales de la salud, también se ha dispuesto acelerar el proceso de entrega de los equipos de protección personal, tanto a quienes hacen vigilancia epidemiológica como a quienes atienden en las unidades de cuidados intensivos. “Teníamos un stock que nos iba a durar un mes, pero ahora se van a repartir inmediatamente”, explicó.

Paralelamente, se harán compras intensivas de esos equipos para tener un abastecimiento por un periodo mayor, "a fin de no tener baches en la protección de nuestro personal y también de sus familias".

En tanto, para el este miércoles se tendrá listo el hospital de Ate para la atención de pacientes graves que necesitan permanecer en cuidados intensivos y las torres de la Villa Panamericana en Villa El Salvador que albergará a pacientes que necesiten hospitalización. Por la tarde, el ministro de Salud se reunió con los directores de los hospitales del sector.

Precisiones

Al ser consultado por este diario, el infectólogo Ciro Maguiña señaló que los resultados de la cuarentena obligatoria no se podrá ver ni ahora, ni mañana porque “es muy precoz”. “No puedo adelantar científicamente el panorama, la otra semana vamos a tener un adelanto si funciona parcial o no funciona, pero mi impresión es que 15 días es insuficiente. La base científica dice que China y Corea no demoraron dos semanas para el control de la pandemia. Mi impresión es que 15 días es muy precoz para adelantar triunfalismo y más en un país donde no acatan totalmente el aislamiento”, señaló.

"Si bajamos la cuarentena en una semana más la gente va a viajar a todo el Perú, vamos a desbordar toda la seguridad que tenemos ahora y vamos a tener un brote más grande y creo que eso sí colapasaría el sistema de salud. Mi opinión técnica es que esto debe extenderse por un país informal que a pesar de toda la gente sigue haciendo cosas con el pretexto de comprar comida, por eso el Estado y la empresa privada debe de dar de comer a los más pobres", señaló Maguiña.

El especialista recordó que una sola persona puede contagiar a otras tres. “En cinco días no se sabe, una persona puede contagiar mínimo a tres y otra persona a otras tres y se multiplica. Por razones de la curva es muy precoz, el periodo de incubación es 14 días y 3 la población no está colaborando y por estas razones debe prorrogarse”.

En tanto, el presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, resaltó que estamos por buen camino por las medidas que se están tomando. “La cifra proyectada debería ser 728 y hay solo 363 o sea si hay una respuesta, porque la cantidad de lo esperado es menos. Al quinto o sexto día vamos a ver recién los resultados. Más o menos el martes de la otra semana vamos a ver cuánto realmente estamos conteniendo la epidemia, por ahora estamos siguiendo en buen camino”.

Situación de médicos

Talavera indicó que hay 20 médicos que han dado positivo. En tanto, en aislamiento hay más de 200 profesionales de salud, entre ellos 130 que no saben si son positivos o negativos.

Señaló que la peor región es Piura, pues han sido afectados por el fenómeno del Niño y muchos pobladores no tienen agua, luz, desagüe. “Entonces es previsible que en Piura la infraestructura de salud es demasiado pobre no tenemos médicos, enfermeras, no tenemos hospitales de nivel y en Loreto una sola persona ha contagiado a varios. Hay que cuidarnos mantener el metro de distancia, quedarse en casa, usar mascarillas y junto vamos a salir de esto. Hay que proteger al personal de salud", expresó. Él espera la ampliación de la medida de aislamiento obligatorio.

Médicos salen a denunciar y los detienen

●El secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop), Teodoro Quiñones Sánchez, exigió a Essalud una mejor gestión en la entrega del equipo de protección para el personal que están en los hospitales en esta emergencia. “Nosotros pedimos esto y por lo menos una alimentación decente”, reclamó.

●Sin embargo, ni bien concluyó, la Policía llegó al local de la Sinamssop para detener a Teodoro Quiñones y a sus compañeros, aduciendo que la conferencia de prensa era ilegal. "En un estado de emergencia está prohibido hacer cualquier tipo de reuniones", dijeron. Horas después fueron liberados.

●La titular de EsSalud, Fiorella Molinelli, informó que se enviará un lote de 90 toneladas de insumos médicos e implementos de seguridad, como mascarillas, guantes, mandilones, cubrecalzado, entre otros, a hospitales de Arequipa, Loreto, Cusco, Madre de Dios, Apurímac, Puno, Tacna, Juliaca, Moquegua, Ucayali, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Huánuco y Huaraz.

Claves

● En Piura, un grupo de pacientes del área de Emergencia del Hospital 2 de Sullana fue sacado con sus camas, debido a que las instalaciones fueron desinfectadas tras un caso de coronavirus.

● En Chimbote, iniciaron trabajos de desinfección.