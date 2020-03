Hombre escupe en la cara a policías y pasajeros de un bus en La Victoria [VIDEO]

En el distrito de La Victoria, un grupo de pasajeros de un bus bajaron a un hombre que les tosió y escupió en la cara. Cuando la Policía intervino, los testigos señalaron que el sujeto se comportó de forma grosera con las autoridades que lo detuvieron durante el estado de emergencia para evitar la propagación del COVID-19.

“Se ha puesto faltoso. El militar le ha hablado tranquilamente. Dice que prefiere gastar en una chela que en una mascarillas. Pide bajar en la otra esquina y se pone a toserle en la cara a mí, al policía”, contó uno de los pasajeros a la reportera de Domingo Al Día.

Los ciudadanos explicaron que las autoridades intervinieron el bus y el hombre, junto con otro sujeto más, tosieron y escupieron tanto a civiles como policías, a pesar de que su actitud representa un peligro contra la salud de las personas.

Además, dos señoras contaron que el hombre parecía particularmente enojado con las personas que usaban mascarillas. “Dice que son ignorantes los que usan la mascarilla”, indicó una de ellas.

En las imágenes de la noticia se le puede ver apresado en el suelo del cruce entre la Avenida 28 de Julio y la Avenida Paseo La República mientras varios policías lo custodian alrededor.

Cuando se le preguntó por su versión de la historia, este negó las acusaciones. Según él, las agresiones de parte de las autoridades fueron infundadas e injustas, pues incluso se disculpó por haber tosido sin seguir las recomendaciones.

“No estuve escupiendo, estoy tosiendo. Yo simplemente no he puesto mi brazo, y se molestó el señor, me agarró a manazos. Le pedí disculpas y me metió un puñete”, argumentó el hombre.