Las fuerzas de seguridad detuvieron ayer en todo el país a más de 3 mil personas que violaron la cuarentena obligatoria por el coronavirus. Con ellos suman 11 mil ciudadanos arrestados por haber incumplido las normas desde que el Gobierno implantó el estado de emergencia.

Entre los detenidos se encuentra un grupo de personas que participaban de una yunza, en el distrito cañetano de Mala. Personal de la comisaría del sector irrumpió en la fiesta que se realizaba en el anexo de Bujama (Santa Lucía) y detuvo a una veintena de asistentes.

Estos se encontraban bailando y tomando licor y también se retuvo a varias madres de familia que, en forma irresponsable, estaban con sus hijos.

Asimismo, las fuerzas del orden detuvieron a un alcalde distrital de Jaén que fue sorprendido bailando y bebiendo licor, también en una fiesta.

Se trata de Walter Terrones Santos quien fue detenido junto a su asesor legal de la Municipalidad Distrital de Huabal. El alcalde fue intervenido en aparente estado de ebriedad junto a cinco personas.

Luego de haber sido retenido por varias horas e interrogado por la Policía y el fiscal de turno en las instalaciones de la PNP, fue liberado.

Ubican a ‘desaparecido’

En tanto, en Ica fue localizado un abogado de 22 años que estaba desaparecido desde el miércoles último, tras dar positivo a la prueba de coronavirus que se hizo en Lima.

Nadie se explica cómo llegó a esa ciudad, burlando los controles, sin guardar el aislamiento exigido.

Incluso, este joven profesional que dio positivo mantuvo contacto con sus familiares y amigos en la urbanización iqueña de San Miguel, según alertó el jefe de la Diresa Ica, Marcos Cabrera Pimentel.

De acuerdo con un informe oficial de la PNP, entre las 8 p.m. del sábado y las 5 a.m. del domingo también fueron detenidas 768 personas en Trujillo.

Penas son severas

“Las personas que incumplan el aislamiento social obligatorio sin la debida justificación o desacaten la prohibición de circular serán detenidas, denunciadas y procesadas penalmente”, advirtió el ministro del Interior, Carlos Moran.

Explicó que el desacato implica, en primer término, la intervención y detención del infractor. Posteriormente, el detenido será llevado hasta una comisaría, donde será sometido a los controles biométricos de identidad, se le tomará una fotografía y se realizará la respectiva impresión digital.

Morán añadió que sin perjuicio de la denuncia penal que se interponga con participación del Ministerio Público, lo que implicaría la apertura de un proceso judicial, habrá una notificación al detenido, su citación para las audiencias del caso y una eventual sanción de tipo penal.

“Quienes incumplan la cuarentena estarán involucrados en un tipo penal por violar una medida del Gobierno y pueden ser pasibles de una condena no menor de seis meses ni mayor a tres años. No la van a tener fácil estas personas, esto no es un juego”, advirtió.

Desorden en mercados Otro grave problema fue detectado en las inmediaciones del Mercado Central de Comas y en La Parada, en La Victoria, donde se vienen registrando gran concurrencia de público, según comprobó este diario en el sétimo día de la Emergencia Sanitaria.

La Policía informó que en Comas fueron intervenidas al menos 50 comerciantes y mototaxistas informales, además de indocumentados que, desafiando a la autoridad, salieron a las calles a realizar sus actividades cotidianas.

Los comerciantes infractores se habían ubicado en los alrededores del Mercado Central, el mercado de San Felipe, en la tercera zona de Collique, en los exteriores del mercado Hiper, en los mercados El Pinar, Santa Luzmila y en las primeras cuadras de la avenida Revolución.

Otros mercados de Lima también tuvieron que atender antes de su horario habitual ante la llegada de personas y el paso de mototaxis.

Multa por salir en autos es de 6 mil 300 soles

- El ministro del Interior, Carlos Morán, también recordó que la multa por circular en vehículos durante el horario prohibido asciende de S/ 6.300.

- “La evaluación general es que una gran cantidad de ciudadanos está acatando las medidas que restringen el derecho a la circulación, pero a la vez aún existen casos de gente que está saliendo de sus casas”, comentó.