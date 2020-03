Personal del Instituto Nacional de Salud (INS) y médicos de laboratorios asociados al Ministerio de Salud (Minsa) procesarán 3 000 pruebas de hisopado, 2 500 más de las que se vienen analizando. El ministro de Salud, Victor Zamora, aclaró que la agilización se concretará siempre y cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) provea kits de diagnóstico al Estado peruano.

“El único problema es el mercado nuevamente. Los kits para hacer la prueba están escaseando en el mercado global. En eso nos apoya la OPS y esta tiene a veces problemas para comprar esos kits. Pero si los tenemos, (se realizarán) 3000 pruebas diarias desde el miércoles de la próxima semana”, afirmó en RPP Noticias.

Personal del Minsa posee tres herramientas para detectar el coronavirus en las personas que presentan los síntomas: la prueba molecular, la prueba rápida y otra que da resultados en 45 minutos.

La primera será optimizada, mientras que la segunda recién será incorporada. Esta última no es mejor que la prueba molecular, según Zamora. “Pero en cierto grupo hay que utilizarlo cuando no tenemos la primera”, añadió.

Sobre la tercera prueba, explicó que el sistema de salud cuenta con 45 máquinas que solo funcionarán si se adquieren los insumos. Tras comprarlos, podrán utilizarse en trece regiones.

Desmintió que la ‘hidroxicloroquina’ atenúe los efectos del coronavirus en todos los pacientes, por lo que un equipo de médicos elaborará una guía práctica sobre este medicamento.

“Todos creen que ahora esa es la droga milagrosa, pero no lo es en todos los casos. Probablemente (la cura) no exista en mucho tiempo. ¿Todos los médicos la podemos usar en cualquier establecimiento? no es cierto”, aseguró.