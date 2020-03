Edwar Quispe

Arequipa

El 15 de marzo, Adeline O. escuchó las decisiones del Gobierno central sobre el estado de cuarentena por el coronavirus. En esa ocasión, el presidente Martín Vizcarra hizo un llamado a las entidades bancarias, para que flexibilicen los pagos de cuotas, ya sean de préstamos personales, hipotecas, tarjetas de crédito, entre otros.

Tras el anuncio, los bancos emitieron diferentes comunicados, en los que indicaban que si había problemas para pagar a causa de la cuarentena, se debía contactar con ellos para hacer una reprogramación de cuotas. Una de esas entidades fue el Banco de Crédito del Perú (BCP), donde la joven tiene un préstamo de 80 000 soles. Cada mes paga S/ 1 300.

El 16 de marzo llamó al banco. Le explicaron que podían prorrogarle la cuota de su préstamo hasta por tres meses. Es decir que el pago de marzo podría hacerlo en junio, pero bajo ciertas condiciones. La primera traba que encontró fue que, por cada día que pasara, le iba a cobrar un interés, fijado en base al monto de su préstamo. Cuando preguntó de cuánto era ese interés, le dijeron que no podían darle esa información, que sabría la cantidad una vez que se haga la facturación a fines de mayo.

El trato no le pareció justo y fue peor cuando le dijeron que la cuota de marzo debía pagarla junto a la de junio, además del interés diario que arrastraría. Bajo estas condiciones, la cliente no aceptó y dejó todo como estaba. Ahora no sabe como cubrirá su cuota, que vence el 25 de marzo.

“Me encuentro fuera del país y mi madre vive en un distrito fuera de la ciudad, los agentes bancarios no tienen la capacidad para aceptar el pago. Existe un estado de inamovilidad, no tenemos manera de llegar a una central financiera y preguntar por una solución. No existe un espíritu de apoyo a los clientes”, contó.

Casos como el de Adeleine, hay muchos, ya que, a una semana de la cuarentena, hasta el momento los bancos no dan respuesta de cómo será la reprogramación de la cuota de marzo. En algunas entidades como Interbank, según contó Alberto H., les han dicho que el abono de marzo será cobrado junto a la última cuota de su préstamo, pero que esperen igual la comunicación que se enviará por escrito.

“Solo me han asegurado que no habrá cobro de penalidad por día de atraso que, en esta entidad, es de 30 soles por día”, concluyó.

No se puede negar información

El economista Patricio Quintanilla indicó que las entidades bancarias pueden fijar, mediante un acuerdo con el cliente, los meses de prórroga del préstamo, pero lo que no puede hacer es negar información sobre la tasa de interés a los clientes. “Los bancos están obligados a dar lo que se llama la Tasa de Efectiva Anual (TEA), de ninguna manera pueden pretender cobrar un interés diario. La taza deben darla por anticipado”, señaló.

El economista dijo que cualquier usuario debe exigir esta información, de tal manera que evalúe si le conviene o no.

Indicó que, en caso de tener una queja, los clientes pueden acudir a la Superintendencia de Banca y Seguros o a Indecopi para presentar su caso en la unidad especial para clientes de instituciones financieras.