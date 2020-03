Se intervendrá a las personas que salgan a pasear con sus mascotas

Tras decretarse el estado de emergencia el 16 de marzo, aún hay ciudadanos que transitan por las calles sin justificación alguna. Solo en las últimas 48 horas han sido intervenidas en Miraflores, San Isidro y San Borja, más de cien personas que no cumplieron con la inmovilización obligatoria y sacaron a pasear a sus mascotas.

Pero ¿qué hacer con el animal acostumbrado a salir cuando se ve también obligado a quedarse encerrado?

Un oficial de la PNP aclaró que para atender a las mascotas, ya sean perros, gatos u otro animal doméstico, se debe tener presente que los centros veterinarios solo atenderán casos de emergencia, es decir, cuando su vida corra peligro.

Además, los dueños pueden seguir adquiriendo su alimento con normalidad en los puntos de abastecimiento, como supermercados y bodegas.

El médico veterinario Leonidas Jiménez recomendó que si una persona tiene síntomas o es un caso confirmado de COVID-19, no debe estar en contacto con los animales porque no se tiene evidencia de que ellos no puedan contagiarse. Y agregó que si la persona debe cumplir cuarentena y vive con un perro, es mejor dejarlo al cuidado de otra persona.

“Si viven en casa con jardín, parque, terraza o exteriores, el animal se adapta a esos espacios. Pero si viven en departamento y está acostumbrado a salir para hacer sus necesidades, lo ideal es que la persona busque ayuda”, opinó Jiménez.

Sin embargo, de acuerdo a la OMS, todavía no hay pruebas ni evidencias científicas que avalen que los perros y gatos puedan contagiarse del COVID-19 y propagar la enfermedad. Aunque aconsejan mantener una higiene de manos adecuada tras el contacto con mascotas.

La Policía estará atenta para evitar que las personas incumplan la cuarentena con el pretexto de pasear a sus perros, advirtió ayer el ministro Morán.