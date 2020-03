Se empadronaron 18,700 peruanos, pero no todos podrán regresar

Personas inescrupulosas que no necesitan regresar al Perú porque se encuentran en condición de residentes por motivos de trabajo o estudio, se han inscrito en el padrón que ha dispuesto el Ministerio de Relaciones Exteriores para repatriar a los connacionales que se encontraban de tránsito en diferentes países.

Más de 18 mil 700 peruanos se han registrado en el padrón habilitado por Torre Tagle, una cifra que superó las proyecciones de las autoridades y que entorpece el proceso de identificación de los compatriotas que realmente necesitan retornar al país, porque salieron solo por un breve periodo.

El gobierno ha dispuesto una partida de 12.9 millones de soles para el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero claramente el primer ministro Zeballos indicó que el presupuesto está destinado solamente a los peruanos que no son residentes en el exterior.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la responsabilidad funcional de atender a todos los peruanos. La carencia de presupuesto no es una excusa. Las embajadas y los consulados le deben dar un tratamiento especial a nuestros connacionales que no han podido regresar”, señaló el primer ministro, al tiempo que resaltó que la atención será para los compatriotas que se han quedado varados.

Habrá excepciones

Después de anunciar que en la noche del sábado para el domingo quedan suspendidos todos los vuelos, en declaraciones a RPP Zevallos informó que las embajadas y consulados han recibido instrucciones para acoger a los peruanos que no alcanzaron cupo para regresar al país. Sin embargo, el primer ministro manifestó que habrá algunas excepciones.

“Las excepciones deberán estar debidamente argumentadas y legitimadas, no podemos romper las reglas. Entendemos, respetamos los derechos que tienen los peruanos que se han quedado en el exterior de reunirse con sus familiares, de los padres de las personas que se encuentran fuera del país. Lo entendemos. Por eso, estamos evaluando todos los mecanismos para que tengan atención prioritaria en nuestras embajadas y consulados”, apuntó Zevallos.

Luego en conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra ratificó que, una vez cerrado el aeropuerto para los vuelos internacionales a partir de anoche, las embajadas y consulados solo atenderán “casos excepcionales” y que los demás deben buscar “lugares seguros durante 15 días”.

“Se han inscrito casi 20 mil peruanos, lo que significa revisar uno por uno. Estos 20 mil pueden contagiar a 33 millones de peruanos. Estas personas deberían seguir donde están. Pero si hay personas que no tienen dónde ir, ahí entonces habrá excepciones y los traeremos, pero al llegar al Perú estarán aislados 15 días”, dijo Vizcarra.

El consulado peruano en Miami precisamente ya comenzó a distribuir alimentos y a buscar hospedaje adecuado.

Diplomacia en Miami

Daniela Rodríguez Aguayo es una de las peruanas varadas en el aeropuerto de Miami: “Somos cerca de 200 peruanos, muchos del programa Work and Travel y turistas que dormimos aquí porque no tenemos dónde ir. En mi caso, llevo cuatro días que no me muevo del aeropuerto”, expresó Rodríguez.

“Acabamos de reunirnos con la cónsul de Miami, la embajadora Martha Lizárraga, quien llegó con un médico y nos explicó que están haciendo todo lo posible para que volvamos. Pero que no puede autorizar un vuelo, que eso solo se puede por orden de Lima. Sin embargo, nos informó que nos está buscando alojamiento. Desde ayer nos están dando desayuno y almuerzo”, manifestó Daniela Rodríguez a La República.

La compatriota señaló que la decisión de la aerolínea LATAM de hacer una lista de pasajeros según su conveniencia causó mucha controversia.

“La cónsul habló sobre el vuelo de LATAM que salió ayer (jueves) y dijo que estaba indignada porque la lista la creó LATAM y no se le dio prioridad a discapacitados, personas enfermas, ni estudiantes como yo, que estamos sin dinero y totalmente desamparados. Nos dijo que están insistiendo con un vuelo a Lima, pero no es seguro”, explicó Daniela Rodríguez.

"Nos informan que no hay ningún vuelo humanitario a Perú y la situación se está volviendo muy crítica para nosotros.Ya hemos pernoctado tres días en el aeropuerto y nos estamos exponiendo mucho”, relató Luis Vilela Rivas, de 65 años, un contador jubilado que viajó a Estados Unidos junto a su esposa y su hijo por vacaciones.

“El viernes 13 de marzo llegué con mi familia a Miami y el domingo 15 me di con la sorpresa que el presidente Vizcarra declaró el Estado de Emergencia. Estos días hemos dormido en el aeropuerto con la esperanza que el gobierno peruano nos envíe un avión humanitario y nos traslade a nuestro país". relató angustiado Luis Vilela.

El jubilado declaró a La República que su viaje familiar estaba programado con anterioridad para quedarse una semana en Estados Unidos y dar un paseo a Orlando, con su hijo de 18 años, que había adquirido una opción para estudiar en dicho país un programa doble otorgado por la Universidad San Ignacio de Loyola, de la facultad de Hotelería y Negocios Internacionales.

"Era un sueño conocer Disney y pasear con mi familia, por esa razón lo planificamos hace muchos meses, pero ese sueño ahora se ha convertido en una pesadilla", dijo Luis Vilela.

Del sueño a la pesadilla

Al igual que Luis Vilela, Sara Landa de Vásquez, de 56 años, otra compatriota que se encuentra en la misma condiciones junto a casi 200 pasajeros peruanos, piden al presidente Vizcarra un avión humanitario porque ya no cuentan con los recursos económicos.

Sara Landa indicó a La República que viajó a los Estados Unidos por salud y vacaciones, junto a su hija de 20 años. Sus pasajes estaban programados del 10 de marzo al 18 de marzo por la empresa Copa, pero finalmente la aerolínea canceló los vuelos después del mensaje presidencial por el tema del coronavirus.

"Hace tres días estoy corriendo de un lado a otro en busca de un vuelo para regresar al Perú, pero ninguna autoridad nos da una respuesta. Mis piernas han empezado a hincharse por estar parada todo el día y eso perjudica mi salud", relató la atribulada mujer, quien nos envió una receta de las medicinas que consume para aplacar sus dolores.

Milagros Morón Tataje de 45 años, enfermera de profesión del Ministerio de Salud, es otra de los pasajeros peruanos que se encuentra en el aeropuerto de Miami a la espera de un avión humanitario para retornar a Perú.

“Venimos a un viaje de turismo familiar por el cumpleaños de mi hijo a la ciudada de Nueva York y teníamos planeado regresar al Perú el 16 de marzo, pero ya no fue posible debido a que se cancelaron los vuelos. Prácticamente nos quedamos en la calle”, relató a este diario Milagros Morón.

"No tenemos una respuesta clara del gobierno, porque nos están diciendo que nos van a dar alimentación y hospedaje, sin embargo nos dejaron toda la noche en el aeropuerto. Ahora ya no podemos estar aquí porque la policía nos están desalojando" relató

Milagros Morón aclaró a La República que su viaje estaba programado del 11 de marzo al 16 de marzo, cuyos pasajes fueron comprados en el setiembre del año pasado, pero el día que tenía que regresar al Perú, le dijeron en el aeropuerto de Nueva York que sus vuelos habían sido cancelados.

" En esos momentos no sabíamos qué hacer. Nos dijeron que en MIami habían vuelos humanitarios para Perú y por esa razón nos venimos a Miami, pero hasta el momento no ha salido ningún vuelo. Estamos sin dinero y acá en el aeropuerto hay cientos de peruanos que están a la espera de una ayuda por parte de nuestras autoridades”, indicó Milagros Morón

"Presidente Vizcarra, escúchenos y por favor envíenos un avión humanitario. Nosotros no nos oponemos a la cuarentena, pero acá estamos incómodos y expuestos a ser contagiados porque en Miami no hay Estado de Emergencia", expresó.

No abren las puertas

Las condiciones de los connacionales atrapados en República Dominicana son diferentes. Ellos se siente completamente a su suerte.

“Somos algo de 200 peruanos varados entre Punta Cana y Santo Domingo, en República Dominicana. Tenemos problemas con la embajada en este país porque no nos atiende. Incluso nos ha enviado a la policía para desalojarnos”, afirmó Claudia Ruíz Alva.

“Mi vuelo de retorno era para el 23 pero LATAM lo ha cancelado y reprogramado para el 2 de abril, pero estoy sin dinero para sobrevivir hasta ese dìa. La embajada no nos está ayudando en nada. Solo nos ha enviado un listado de hoteles que están entre 70 y 80 dólares por noche. Y dinero ya no tenemos”, afirmó Ruíz: “No nos ayudan a pesar que en el grupo hay personas que necesitan medicina porque son hipertensos. No reciben ninguna respuesta de la embajada”.

Marlene Rodríguez Sifuentes es del mismo grupo de peruanos varados en República Dominicana. Así relató su experiencia: “Aquí la situación realmente es de urgente atención. Viene sin dinero y medicinas. Solo traje dinero para los pocos días de permanencia. Estamos dispuestos por nuestra seguridad y la seguridad de nuestras familias y de los peruanos, que nos aíslen, que nos monitoreen, que nos vigilen, pero en nuestro Perú”, manifestó.

Sin embargo, también hizo referencia a la conducta de personas que por redes sociales se burlan por la situación que viven por el hecho de haber sido sorprendidos por el estado de emergencia cuando hacían un viaje de vacaciones.

“La falta de empatía de algunos peruanos que por en redes que dicen que si tenemos plata para ir a pasear por qué queremos volver. Sinceramente, es lamentable ver ese tipo de expresiones, cuando otros ciudadanos como chilenos, colombianos o argentinos regresan tranquilos a su países sin ser víctimas de escarnio”, indicó Marlene Rodríguez.