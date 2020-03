Puno: Menores rezaron de rodillas para no ser detenidos por incumplir cuarentena [VIDEO]

Seis adolescentes fueron sorprendidos este sábado por agentes de la Policía Nacional, cuando practicaban deporte en una losa deportiva en el distrito de Huata en Puno.

Su intervención se produjo durante la mañana, infringiendo la orden de aislamiento social que el Estado dispuso para evitar la propagación del coronavirus en el país.

Al verse sorprendidos, los menores intentaron escapar, pero los policías lo impidieron.

Como castigo por infringir la ley, los policías los hicieron arrodillar y alzar sus manos para rezar e implorar que los dejen ir y no ser detenidos.

Un efectivo les decía lo que debían decir y los adolescentes lo repetían. “(Dios) te pido libertad y que me dejen salir de este recinto por comete un error grave, de no acatar la orden suprema de nuestro presidente, de no salir de la casa. Te pido señor voluntad, sacrificio para ser muy respetuoso a la ley. Gracias señor por no ser lo que antes era. Amen”, repitieron los menores.

Luego de esta llamada de atención, los jóvenes fueron conminados a que se trasladen a sus domicilios a cumplir las recomendaciones de aislamiento social.