¿Y quién ve por los pobres que no existen para el Estado?

Por: Marco Cotrina

En la cuarta etapa de Collique, allá donde los cerros de Comas se unen con los de San Juan de Lurigancho, viven Isidro Costa y su esposa, Dominga Victorio.

Su casa de madera de 16 metros cuadrados, cuyo único ambiente es usado como cocina, sala y dormitorio, es todo lo que poseen. La adquirieron hace unos años con la ayuda de sus hijos y vecinos.

Ninguno está en condiciones de trabajar. Isidro perdió una pierna debido a una enfermedad, y años antes sufrió un accidente que le dañó de manera irreversible el ojo derecho. Está casi ciego.

Hace poco se enteraron de que el Gobierno alistaba un bono para ayudar a las personas pobres que se han visto obligadas a permanecer en casa para no contagiarse con el COVID-19.

“Me contó un vecino, pero hasta ahora nadie nos ha venido a preguntar ni nos han pedido nuestros datos”, dice Dominga Victorio Jiménez.

No es la primera vez que esperan la visita del Estado. En realidad esperan desde hace 25 años, cuando decidieron ocupar un espacio libre en los cerros de Collique.

“Hemos ido a preguntar a la municipalidad y nadie sabe nada. Ya antes hemos querido ingresar a Pensión 65 y en la municipalidad no nos hicieron caso. Nos botaron”, dice Isidro.

Los vecinos confirman lo que dice la pareja de adultos mayores. “Nadie se acuerda de ellos, solo sus hijos vienen y les dejan algo”, señalan.

Isidro Costa Morales (69) perdió la vista hace cuatro años, cuando abría una zanja. “Voló un pedazo de la piedra y me dio en el ojo”, recuerda.

Dos años después le amputaron la pierna derecha debido a una enfermedad que lo aquejaba desde hacía mucho tiempo. “La mala circulación me causó esto. Un día me empezó a doler y me sacaron placas. Ahí vieron que toda la pierna estaba comprometida y tuvieron que amputarla”.

Dominga desconoce si alguno de ellos figura en el padrón de población vulnerable que el Estado está utilizando para elaborar su lista de beneficiarios del bono de S/ 380.

“Nadie nos ha dicho nada. Nadie viene por acá”, insisten.

Padrón listo

Fuentes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), consultadas por este diario, señalaron que el padrón que se utilizará para la entrega del bono de ayuda se hizo en base al Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). En él aparecen las 2,7 millones de familias que recibirán el apoyo económico, de las cuales 800 mil se hallan en Lima.