Son ya siete días de cuarentena que dispuso el presidente Martín Vizcarra para evitar la propagación del coronavirus, lo cual ha trastocado el día a día de la población. La República contactó al psicólogo Orlando Balarezo, quien dio detalles a tener en cuenta en estos días que se cumple el estado de emergencia.

“Vemos que hay una histeria colectiva por la emergencia sanitaria que se vive y esto viene afectando la parte mental de las personas. Hay una idea muy fuerte en las personas que todos tienen el virus o que la mayoría esté infectada”, destacó el profesional.

Luego señaló, “el estar intranquilos nos genera ansiedad y algunos pánicos. Una persona que está demasiado tiempo en casa sin poder salir tiende a tener altos niveles de estrés, ello porque está interactuando con las mismas personas”.

Ansiedad

Balarezo describe que este estrés y esta ansiedad tiene que ver con la incertidumbre que genera miedo intenso, lo que se llama ansiedad y se transforma en pánico, pero lo importante es saber cómo manejarlo.

“Tenemos que tratar de adaptarnos a este nuevo momento, combatir de manera indirecta, creando horarios con rutinas diferentes en casa, realizando actividades que ahora tenemos y que antes era diferente porque llegábamos a estar más tiempo fuera, y solo regresábamos a casa para almorzar o cenar o quizás solo a dormir. Se puede hacer yoga, cambiar hábitos en beneficio de la salud mental”, explicó.

También señala que “tomar conciencia en la nueva rutina con horarios, para hacer actividades físicas, horarios de alimentación, horas de lectura, horas de juego con los que estén en casa, mirar videos, horas para iniciar nuevos proyectos. En niños generar nuevos aprendizajes”.

“Somos reactivos”

Sobre el hecho que existan personas que resisten aún a estar en sus hogares, describe al ciudadano peruano que siempre va a contracorriente.

"Somos una población más reactiva que proactiva, cuando algo nos afecta recién tomamos conciencia, antes de eso no tenemos conocimiento, siempre buscamos corregir antes de prevenir. No hay cultura preventiva.Vemos a los jóvenes romper las reglas, no se respeta al resto. Esa educación está fallando, se antepone un egoísmo, cada quien busca su beneficio, estamos ante una sociedad individualista, así viva en familia”.

Balarezo finalizó con una reflexión: “Esto es como una lección de vida, un jalón de orejas de la naturaleza, lo que nos está enseñando es a valorar la familia, la tranquilidad, la salud. Aprovechemos esta crisis para aprender a ser más humildes, a pasar más tiempo en familia, nos hemos vuelto máquinas alquilando todo nuestro tiempo al trabajo y eso al final va afectar nuestra salud. Si con todo esto no aprendemos, no sé cuándo lo haremos”.