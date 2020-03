Puno: dieron el último adiós a joven soldado que fue atropellado durante el estado de emergencia [VIDEO]

En medio de gran dolor, familiares y compañeros velaron los restos de Ronald Mamani Ajajahui (18), el joven soldado del Ejército Peruano que perdió la vida tras ser atropellado por un chofer que no respetó la orden de inmovilización social en la vía Ilave-Puno.

Militares llegaron con el cadáver del joven hasta un caserío, a las afueras de Juliaca, donde vive su mamá, quien no pudo contener las lágrimas al tener frente a ella al cuerpo de su hijo sin vida, que en 15 días cumplía apenas 19 años de edad.

Ella lo recordó como un buen joven e hijo obediente, por lo que pidió a las autoridades la máxima pena para el chofer Dennys Jimmy Tapia Condori (41), que es trabajador de la Sunat.

A partir de ahora la familia recibirá una indemnización y una pensión de por vida como muestra de reconocimiento a Ronald Mamani, quien murió en cumplimiento de sus funciones.

A raíz de este suceso, las Fuerzas Armadas hicieron un severo llamado de atención a la población de Puno y todo el país para que se queden en sus viviendas, tal como se estipula en el estado de emergencia declarado.

“Por un acto tan tonto hemos perdido la vida de un muchacho ilaveño que tenía todo la vida por delante. Entonces yo le pido a la población que acate lo que se está diciendo y que respete a la Policía y el Ejército, que no lo estamos haciendo porque nosotros queremos, sino porque no queremos que el coronavirus no llegue a Ilave, Pomamata”, dijo un superior del joven fallecido a Latina Noticias.

Por ello, se decidió reforzar las medidas de seguridad en la zona del atropello, donde ahora han colocado costales, a fin de salvaguardar la integridad de los demás soldados que cuidan el pase de vehículos no autorizados.

En tanto, se supo que el conductor responsable de la muerte permanece detenido, y en las próximas horas el Ministerio Público solicitará la prisión preventiva en su contra.