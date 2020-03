El presidente de la República, Martín Vizcarra, dio a conocer este domingo 22 de marzo que la cifra oficial de personas infectadas con el nuevo coronavirus se elevó a 263. De este número, indicó, Piura registró un mayor aumento en casos nuevos de COVID-19.

El mandatario resaltó de manera negativa que este departamento tuvo un alto crecimiento en numero de casos en los últimos días y responsabilizó de este incremento a que no se está acatando correctamente el aislamiento social obligatorio.

“Vemos que una región que ha aumentado de manera significativa es Piura, que tiene 19 casos confirmados”, resaltó Vizcarra durante la conferencia de prensa diaria que ofrece al país.

Además, argumentó que este incremento de casos está directamente asociado con el desacatamiento de la población a la cuarentena dictaminada por el gobierno. “Justo ayer decíamos, que (Piura) era una de las regiones que menos está cumpliendo el aislamiento social obligatorio. Ahí se ven las consecuencias”, sentenció.

Coronavirus: número de casos infectados en provincias

En otro momento, el presidente Vizcarra anunció el número personas que padecen coronavirus en el interior del país. Luego de Piura, Loreto es la región con mayor número de infectados, con 16 casos positivos. Le siguen los siguientes departamentos:

- Junín: 10 personas.

- Lambayeque: 8 personas.

- Arequipa: 7 personas.

- Callao: 6 personas.

- La Libertad: 5 personas.

- Áncash: 4 personas.

- Huánuco: 4 personas.

- Cusco: 4 personas.

- Madre de Dios: 1 persona.

- Ica: 1 persona.

El mandatario manifestó que redoblará los esfuerzos para que el COVID-19 no avance en estas regiones y en aquellas donde todavía no hay casos confirmados.

“A las regiones que aún no tienen muestras que no han dado positivo, no confiarse. Es ahí donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo para evitar que llegue el virus y no se expanda”, señaló.