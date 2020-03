El ministro del Interior, Carlos Morán, advirtió que las personas que incumplan el aislamiento social obligatorio o el toque de queda serán detenidas, denunciadas y procesadas penalmente.

“Quienes incumplan la cuarentena estarán incursos en un tipo penal por violar una medida del Gobierno y pueden ser pasibles de una condena no menor de seis meses ni mayor a tres años. No la van a tener fácil estas personas, esto no es un juego”, mencionó.

El titular del Interior señaló que si se incurre en resistencia a la autoridad, el Código Penal establece penas privativas de la libertad de entre seis meses y dos años. Recordó, además, que la multa por circular en vehículos durante el horario prohibido asciende a S/6300.

“La evaluación general es que una gran cantidad de ciudadanos vienen acatando las medidas que restringen el derecho a la circulación, pero a la vez aún existen casos de gente que no está acatando la cuarentena y está saliendo de sus casas”, comentó.

Asimismo, detalló el procedimiento de la intervención. Según indicó, el detenido será llevado por personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) hasta la comisaría de la jurisdicción, donde será sometido a los controles biométricos de identidad, se le tomará una fotografía y se realizará la respectiva impresión digital.

Cabe resaltar que 80 000 agentes de la PNP, con apoyo de las Fuerzas Armadas, vienen extremando los controles en el territorio nacional para garantizar que estas medidas restrictivas sean cumplidas en prevención del COVID-19 en el Perú.