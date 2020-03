El director Regional del Salud de Loreto, Dr. Percy Minaya, informó que el primer paciente con coronavirus reportado en Iquitos fue dado de alta y ya se encuentra en su casa.

Minaya indicó que el hombre de 52 años, trabajador de una empresa de turismo, evolucionó favorablemente al tratamiento que se le brindó en el área de infectologia del hospital Regional de Loreto, por lo que se decidió que retorne a su vivienda al considerar que no hay riesgo de que contagie a alguien más.

“El paciente del seguro social ha reducido su riesgo, lo hemos atendido y se va a su casa. No debe de haber estigmatización y no hay riesgo para los vecinos de su barrio. No tiene que haber ningún tipo de discriminación, y no estamos exponiendo a nadie”, sostuvo el doctor Minaya.

El director regional indicó que el paciente cero en Iquitos presentó síntomas leves por lo que su recuperación fue rápida, a diferencia uno de sus familiares, quien también resultó infectado y todavía permanece bajo los cuidados médicos.

Los otros 12 contagiados de la región Loreto, quienes también se contagiaron tras tener el contacto con el paciente cero en Iquitos, continúan en tratamiento y se encuentran aislados en sus domicilios.