COVID-19: cifras se elevan a 318 contagiados y 5 fallecidos

“Que esta muerte no sea en vano”, dijo el presidente Martín Vizcarra ante el deceso del soldado Ronald Mamani, en Puno, víctima de la irresponsabilidad de un ciudadano que no acató la cuarentena. Fue a modo de llamado de atención, al anunciar que la cifra de contagiados por el coronavirus COVID-19 subió a 318 y el número de fallecidos se elevó a cinco.

Explicó que los casos reportados como positivos tienen un seguimiento especial y la mayoría presenta síntomas leves y se encuentran en sus viviendas cumpliendo el aislamiento obligatorio, tratando de reforzar sus cuidados para no contagiar a familiares ni a vecinos.

En el caso de la última víctima mortal, se trata de un ciudadano de 82 años que vivía en la región Piura. "Esta muerte la hemos sentido todos los ciudadanos”, sostuvo el primer Mandatario.

La Dirección Regional de Salud (Diresa) dio cuenta que el paciente natural de Sullana contrajo la enfermedad al mantener contacto directo con sus sobrinos, quienes llegaron hace 15 días de la ciudad de Madrid, España.

Ingresó al hospital en shock y con insuficiencia respiratoria, que los médicos lograron estabilizar. Sin embargo, falleció a las 7:06 a.m., por un cuadro de infección respiratoria ocasionada por el coronavirus. Su cuerpo será cremado.

Reporte oficial

Según el reporte oficial del Ministerio de Salud, hasta las 3:00 p.m. de ayer se procesaron 6,209 muestras por coronavirus COVID-19, obteniéndose 318 resultados positivos. Lima es la ciudad que tiene más casos, con 241. Le siguen Piura con 18, Loreto 14, Junín 10, Lambayeque 8, Callao 6, La Libertad 5, Áncash 4, Arequipa 4, Cusco 4, Huánuco 2, Ica 1 y Madre de Dios 1.

Acompañado de su gabinete, el jefe de Estado lamentó que, pese a los esfuerzos de médicos, policías y el Ejército, la población aún no tome real conciencia del peligro de este virus, lo que se evidencia con los 2,300 detenidos, solo el viernes, por incumplir con la cuarentena dispuesta por el Ejecutivo.

Sostuvo que cada vez que pide reportes al titular del Interior espera que la cifra de detenciones baje, pero eso no sucede y desde el inicio de la cuarentena, el 16 de marzo, se ha detenido a 8,256 infractores que han sido sorprendidos deambulando en las calles sin justificación.

“Irresponsables”

“Siempre hay personas irresponsables que no cumplen. Esperemos que la cordura llegue a todos los peruanos. No es un mérito tener más detenciones. Espero que la cifra disminuya pues es demostración de responsabilidad, pero eso no ocurre”, señaló. Recalcó que no tiene que haber relajo y no es posible que, de lunes a viernes se cumplan las instrucciones, pero como es sábado se descuiden y vayan a pasear. “Con un solo contacto que tengamos con un infectado también nos enfermamos y ese virus lo llevamos a casa y enfermamos a toda la familia”, apuntó el jefe de Estado.

Vizcarra hizo un llamado a las autoridades locales para que no hagan modificaciones de las normas y recalcó que se deben limitar a hacer cumplir las disposiciones del Gobierno.

“Las normas son el resultado de la evaluación de la enfermedad en otros países y en base a opiniones de especialistas. Las estamos ajustando para hacerlas más efectivas. Las regiones y municipios que no sean creativos. Por favor, todos respetemos la norma para que el resultado sea satisfactorio”, precisó.

En vista que en las últimas horas se han evidenciado casos de desacato a la cuarentena en algunas zonas exclusivas de Lima, el presidente destacó que el COVID–19 afecta a todos por igual, sin hacer distinciones.

“Hay personas que piensan que por su nivel económico tienen holgura y libertad para incumplir la norma. De ninguna manera. El coronavirus es democrático y si algo tiene, es que no hace distingo y es igual de peligroso para todos”, apuntó.

En su exposición, el presidente informó que ha ingresado a Lima más de 39 mil toneladas de verduras y frutas frescas, que garantizan el stock suficiente, y recomendó que para comprar estos productos vaya una sola persona y por una sola una vez.

“Como la norma permite ir a comprar, salen dos o tres veces al día. Cada salida es un riesgo por su exposición de contagio. Hay que salir lo estrictamente necesario. Y solo una persona por familia”, puntualizó.

Destacó la publicación del Decreto de Urgencia 030, que se refiere exclusivamente al Hospital de la Villa Panamericana, que –aseguró- va ser el más grande del país, con siete torres equipadas y con capacidad de tres mil camas.

Consideró que esa es la forma de prepararnos para enfrentar la epidemia y esa infraestructura permitirá ampliar la cobertura de salud y atender a los 10 millones de habitantes de Lima. Añadió que en el hospital de Ate habrá 200 camas de cuidados intensivos para los casos de coronavirus que se agraven y con eso se atenderá cualquier posibilidad de incremento de infectados.

Extranjeros

El primer mandatario mostró su preocupación por la resistencia de los extranjeros a cumplir las normas de inmovilización. Sostuvo que tienen la misma obligación que los peruanos para cumplir las normas y tener otra nacionalidad no los libera de acatar las disposiciones dadas por el Ejecutivo.

Otro punto abordado fue el de los extranjeros que están en el Perú y quieren regresar a su país y de los peruanos que están fuera y también quiere regresar, pero recordó que, al estar en emergencia, el gobierno hará el esfuerzo por cumplir el cierre de fronteras.

Precisó que solo en casos excepcionales se permitirá que extranjeros salgan del país y que peruanos regresen pues se quiere evitar el movimiento de gente. Advirtió que, si llegan 22 mil peruanos, podrían contagiar a los 33 millones de compatriotas.

Aseguró que los peruanos que vienen del extranjero no llegarán a su casa, sino a pasar una cuarentena de 15 días en un lugar seguro.

Precisamente, ayer en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, al menos 100 turistas de EE.UU., Argentina y México pudieron regresar a sus países de origen. Megáfono en mano, personal de las aerolíneas los llamaban para que puedan ir ingresando a las embarcaciones de dos en dos.

Despliegue

En el acto, que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, el director general PNP, José Luis Lavalle, dijo que los policías están con la moral alta por el respaldo de la población e informó que se han desplegado 80 mil efectivos a nivel nacional, con una reserva de 20 mil policías.

El jefe del Comando Conjunto, General César Astudillo, manifestó que las Fuerzas Armadas ha desplegado 60 mil efectivos a nivel nacional por la emergencia, aplicando la Ley a quiénes la incumplan. Tras la exposición, el gabinete en pleno prosiguió con la sesión del Consejo de Ministros.

En corto

Ganar. “Esta guerra no solo la pelean policías, médicos y militares; también el Ejecutivo y el pueblo desde sus casas, ¿con qué armas?, con la mejor: sus manos”, dijo general César Astudillo, jefe de las FF.AA.

Pedido. En esa tarea, pidió a los jóvenes cuidar a sus abuelos, sus padres y a las poblaciones vulnerables.

Homenaje a enfermeras, médicos, policías y FF.AA.

El presidente Martín Vizcarra destacó la labor de enfermeras y médicos por su desempeño en la crisis generada por el coronavirus, pues muchos de ellos se exponen al contagio, pero están ahí. No saben si están infectados o no, pero tienen que trabajar y lo hacen con mucha responsabilidad.

“Mi agradecimiento a ellos, pero también a las fuerzas policiales y armadas. No importa el calor o el frío, ellos siempre están ahí de pie”, manifestó.

Añadió que el pueblo peruano agradecido, todos los días sale de sus balcones en la noche y los saluda, le canta canciones y agradece a las enfermeras, policías y militares. Tras ellos dijo “queremos agradecerles a todos ustedes por ese trabajo que hacen por el bien del país” y junto a los ministros les rindió homenaje con un sonoro y prolongado aplauso.