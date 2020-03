En medio de la coyuntura nacional por el coronavirus, el cuerpo de bomberos se vio en la obligación de racionalizar y activar un protocolo especial para la respuesta inmediata de una emergencia.

Sin embargo, como sucede en Lambayeque, no cuentan con los implementos básicos para protegerse y prevenir el contagio del COVID-19, lo que los vuelve vulnerables.

PUEDES VER Coronavirus: indigente de Ferreñafe es el noveno caso en la región [VIDEO]

El jefe de la II Comandancia Departamental del Cuerpo de Bomberos, Tnte. Brigadier Eber Espinoza Mestanza, informó que el número de emergencias en la región Lambayeque no ha disminuido, sino se mantiene en un promedio de 35 por día. En ese sentido, lamentó que no cuenten con stock de mascarillas, alcohol en gel, papel toalla y menos de equipos especiales de protección.

“Estamos prestos de atender a la ciudadanía, pero para ir a atender una emergencia tenemos que comprar nuestras mascarillas. Estamos en la obligación de hacerlo, porque no podemos dejar de atender una emergencia”, puntualizó.

Ante una llamada de alerta, Espinoza Mestanza señaló que su personal realiza una serie de preguntas para identificar si el interlocutor o el paciente tiene síntomas asociados al COVID-19. De ser así, ellos derivan la emergencia al Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud.

No obstante, los bomberos son conscientes de que esta infección también tiene una fase asintomática, donde su portador no presenta ninguna sintomatología.

“En estas condiciones no sabemos si atendemos a una familia infectada con coronavirus, pero nosotros no dejamos de hacerlo. No tener los implementos limita nuestra capacidad de respuesta”, lamentó.