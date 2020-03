Confinarán a 259 peruanos llegados de México en hotel de Lima

Wilder Pari

Arequipa

Un hotel del distrito de Miraflores (Lima) será el lugar de residencia, por los próximos quince días, de los 259 ciudadanos peruanos que arribaron el viernes desde México. En el grupo de aislados, también están 23 arequipeños. Todos deberán cumplir la cuarentena obligatoria, como precaución ante el coronavirus (Covid-19).

Hay quejas sobre algunas condiciones. Luis Eduardo Mechato Aldave (36) está confinado junto a su familia, con su esposa y sus tres hijos. Señala que hasta ahora no les realizan la prueba de descarte. La posición del Ministerio de Salud es que tomarán las muestras a quienes presenten síntomas. En tal caso, deben llamar al 113.

En el primer día, también hubo problemas con la alimentación. Mechato refiere que no se distribuyó comida para los bebés. Su hijo menor tiene un año. Durante el confinamiento, los cinco integrantes de su familia compartirán dos camas de una habitación.

El vuelo aterrizó el viernes en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa. Hubo oposición del gobernador regional Elmer Cáceres Llica, incluso se colocaron vehículos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para impedir el ingreso o la salida al terminal aéreo.

Piden vuelo humanitario

Aunque el confinamiento sanitario es duro, dicha situación podría ser anhelada para los peruanos varados en el extranjero. En los aeropuertos de Los Ángeles y Miami (Estados Unidos), hasta ayer se contabilizaban 350 compatriotas que pedían un vuelo humanitario. Desde hoy, no se permitirá el ingreso de aeronaves al Perú.

En Miami, el arequipeño Diego Sotomayor sostiene que no tiene problemas con pasar el periodo de cuarentena, pero necesita estar en suelo peruano, pues el dinero no le alcanzará para permanecer más tiempo en Estados Unidos.

Varados en el Perú

También hay varados dentro del territorio peruano. Es el caso de la familia arequipeña Cruz Apaza, que permanece desde el 16 de marzo en Tarapoto. Indicaron que la población y medios de comunicación de la zona los apoyaron con víveres.

De parte de las autoridades del Gobierno Regional de San Martín, solo hubo la promesa de un vuelo que los traslade a la ciudad de Lima. Junto a ellos se encuentran otras 120 personas, entre peruanas y extranjeras, que piden ir a la capital. En el caso de los foráneos, aseguran que sus gobiernos habilitaron vuelos.

Hay que ser radicales con covid-19

Arnaldo Sánchez

Médico del hospital Goyeneche

Un ejemplo claro para evitar la expansión del virus es Rusia. Ese país cerró sus fronteras tempranamente y no permitió ningún tipo de movilidad. Esta sería la única forma de frenar la pandemia. Si no cerramos la vía aérea, la terrestre y la marítima, el problema seguirá. Lamentablemente, el presidente Martín Vizcarra tiene que ser radical. Es una buena medida de prevención. Es mi parecer. Investigadores del Instituto Nacional de Salud (INS) y del hospital Cayetano Heredia indican que la única manera de evitar la pandemia es con la inamovilidad y el cierre de fronteras. No podemos ser flexibles.