Alumnos de la UPN solicitan aplazar pago de matrícula y primera cuota

Estudiantes de la Universidad Privada del Norte (UPN) denuncian que la institución superior educativa se aprovecha de la actual situación de estado de emergencia para hacer una serie de cobros que ellos consideran injustos.

Inicialmente, la universidad habilitó el inicio de la matrícula para el 18 de marzo, pero al declararse el estado de emergencia por el aumento de casos por coronavirus en el país, los estudiantes solicitaron el aplazamiento de la fecha, pues no tenían cómo cancelar los pagos al no poder trabajar. No obstante, la dirección se habría negado.

Tras difundirse el caso en algunos medios de prensa, la universidad envió un comunicado en el que informaron que darían facilidades para los alumnos que tienen problemas económicos y aplazaron el inicio de clases en formato remoto con miras al 6 de abril.

Una de las alumnas de la universidad explicó al diario La República que lo que la mayoría desea es que se aplace el cobro de la matrícula y de la primera cuota para que tengan la oportunidad de pagarlas a tiempo y no generarse deudas.

Dijo que acerca de la decisión de la universidad para iniciar las clases el 6 de marzo, así sea de manera de virtual, existen opiniones compartidas, pues a algunos les convendría porque, después del estado de emergencia, sería más cómodo para quienes trabajan, como es su caso.

No obstante, todos coinciden en que si las clases se inician de manera virtual, la mensualidad debe reducirse porque consideran que el monto que pagan corresponde a una enseñanza presencial.

Otro de los reclamos busca la reducción de las pensiones, las cuales suben cada año sin justificación.

Indicaron que cada vez que envían un correo a la universidad, la institución no responde. Solo lo hace con aquellas consultas respecto a problemas en el sistema y el aplicativo usado para pagos.