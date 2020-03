Periodista Efraín Rodríguez: Perú tomó decisiones oportunas, Francia muy tarde

Fiorella Montaño

Entrevista a peruano Efraín Rodríguez que ejerce el periodismo en Francia.

¿Cuál fue la evolución de la pandemia en Francia?

Lo peor aún está por venir, no estamos cerca de lo que va a ser el pico de contagios. Pasamos de reportar 250 casos diarios a mil. El país está prácticamente detenido, como lo que ocurre en Perú.

¿Qué medidas se tomaron?

Francia hacía una vida normal hasta más allá de los 3 000 infectados. En el Perú se tomaron decisiones drásticas a partir del caso 86. Hace una semana, el presidente decretó la clausura total del servicio escolar, el académico y el cultural. Se dio una cuarentena civil. Las personas tenían la potestad y responsabilidad de quedarse en su casa, pero no se respetó del todo. Aquí no salieron los militares. Con un pase se permite salir para ir al mercado, comprar medicamentos, correr o pasear a las mascotas. Sin embargo, la gente no hace caso, es como en el Perú.

¿Cómo se está protegiendo la economía?

El presidente anunció un plan de garantías para las empresas con préstamos. El fondo es de 3 000 millones de euros. Se ha suspendido el pago de agua, luz y teléfono. No obstante, Francia no puede sostener por mucho tiempo este confinamiento económico. Se adaptó el desempleo parcial. Tu empleador te ocupa menos horas, te paga una parte y la otra la asume el Estado.

¿Europa es una vista a futuro de lo que ocurrirá en Perú si no se controla la expansión del virus?

Es clave que en el Perú se entienda que estos días de cuarentena son claves, porque se van a detener los contagios, menos gente acudirá a los hospitales. El sistema de salud podrá aguantar el golpe. Las decisiones han sido oportunas. Acá fueron tomadas muy tarde, la Unión Europea dijo que se subestimó el virus. La concientización de que te tienes que quedar en tu casa es vital.