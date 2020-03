Juan Villena: “Ahora sabemos que el virus se queda flotando cerca del paciente hasta tres horas”

¿Cómo evalúa las medidas del Gobierno luego de registrarse los primeros cuatro fallecimientos por coronavirus en el país?

Primero, que este es un episodio absolutamente nuevo para todos nosotros. Para todos, periodistas, médicos, personal de salud, en general. Estamos aprendiendo y se van a seguir cometiendo algunos errores porque es de esperarse que así sea. Lo importante es que lo resolvamos rápidamente. Y recuerde algo importante, las decisiones se toman en el momento?

¿Qué más sabemos del COVID-19?

Que es un virus que se mueve muy dinámicamente, inclusive ya está publicándose que son dos cepas que están circulando. Además, ya sabemos que el virus puede estar flotando hasta tres horas cerca del paciente. Obviamente, eso no significa que vuele, porque el virus no vuela. Pero está cerca del paciente que tose, y el virus se queda ahí hasta tres horas.

Esto es nuevo…

Esto está claro ya. El virus se queda flotando hasta tres horas porque son partículas muy pequeñas. Se han hecho ya algunos trabajos para confirmarlo. Hasta hoy no existía esta postura por parte de la ciencia. Ahora parece ser muy claro que está tres horas flotando en el mismo lugar donde se está tosiendo. Son estudios que aparecen conforme se va conociendo al COVID-19. Por ejemplo, yo hace dos meses decía que se quedaba no más de ocho horas en la superficie, pero ya conocemos que en el vidrio puede estar tres días, en un cartón cinco días. En las historias clínicas, que tienen papel, pueden permanecer entre tres y cinco días. Esto es interesante, es información nueva que se está recopilando recién.

Usted habló de que hay dos cepas del coronavirus en el mundo.

Esa es una nueva información también. En los últimos días se conoció que serían dos cepas. La que originalmente ingresó a los primeros pacientes hospitalizados que era la 'S' y ahora se conoce la segunda que se llama 'L', que la habrían estado portando los ciudadanos de China en su oportunidad.

¿Y cuál está en el Perú?

Bueno acá en el Perú no sabemos cuál de ellas está predominando o si están los dos. ¿Por qué? Porque no estamos en condiciones de hacer ese tipo de especificación. Ahora, con esta observación de esas dos cepas en China, uno podría explicar que lo que ha sucedido con ese paciente de Italia, que habría vuelto a infectarse, es que estuvo primero con una cepa de coronavirus y luego se infectó con la otra cepa y desarrolló la enfermedad.

Entonces uno puede volverse a infectar del COVID-19.

Acá hay dos condiciones. Puede infectarse si está con personas enfermas, pero no debe desarrollar enfermedad porque teóricamente ya la ha tenido y ya está vacunado entre comillas. Pero lo interesante de la segunda parte es que: ¿qué pasa si tenemos dos cepas circulando y él se reinfecta ya no con la misma sino con la otra? Entonces va a ser un nuevo cuadro de enfermedad. Esa es la posible consecuencia del paciente de Italia que recayó como le dije. Eso se está estudiando.

Volvamos a las medidas del estado. ¿cómo ve este aislamiento y distanciamiento social que impulsa el Gobierno?

El primer día, cuando me entrevistaron sobre la decisión del presidente (Martín Vizcarra), yo estuve de acuerdo. Pero ese mismo día dije que al día 12 (de la cuarentena) vamos a saber cuál es la siguiente decisión porque de acuerdo a los resultados se podría extender una semana o dos semanas. Es decir, yo veo muy difícil que la cuarentena se acabe el día 14. Me parece que va a continuar porque no hay una total decisión de la población. La población todavía sigue saliendo. Lamentablemente seguimos teniendo a mucha gente irresponsable que sigue repartiendo el virus en el ambiente y uno lo asimila y se sigue contagiando. Esto aumenta el número de casos, obviamente. Como la gran mayoría no tiene síntomas, el virus se va a quedando ahí en el vidrio o metal por días. Y si seguimos saliendo después del día 14, el rebrote será evidente.

En pocas palabras, la gente no ha comprendido nada.

El problema está, supongo, en que la gente que adopta esa actitud es huérfana porque si ellos tuvieran padres o abuelos tendrían más cuidado porque van a matar a sus adultos mayores llevando el virus a su casa. Se sienten seguros. Por eso, a ninguno de ellos les interesa la medida y salen a jugar fulbito o se van a la playa.

¿Y qué pasa con la gente que tiene que salir a trabajar?

Yo escucho a los vendedores ambulantes, a quienes respeto mucho porque tratan de resolver una necesidad ante la falta de trabajo, que dicen: “Si no salgo a vender qué como? Pero yo les diría: “Espera un momentito, si sales a vender ya no va a comer más adelante porque se va a enfermar, no va a poder vender en los siguientes días y si es adulto hasta puede fallecer”. Otra cosa es que debe haber observado que los policías piden documentos a quienes salen con salvoconducto y ellos tocan los documentos. No deben hacer eso los policías.

¿En el Perú ya hay un contagio comunitario?

Podemos decir que es comunitario, pero no por el aire. No digamos que el virus está en el aire y que lo estamos respirando. No estoy diciendo que esté en el aire, lo que digo es que puede permanecer cerca del paciente hasta tres horas.

Usted habló de la gente irresponsable. ¿por ellos, el sistema podría colapsar como sucede en Italia y España?

Ese tema es fundamental. Nuestro sistema de salud no está en condiciones de soportar una epidemia como China, España o Italia. La decisión que ha tomado el Gobierno de aprovechar la infraestructura de la Villa Panamericana es extraordinaria. Ya tenemos los ambientes, hay que equiparlos y sobre todo dotarlos de personal.